Borstön hylyllä Saaristomerellä on mahdollisesti käynyt varkaita – Suomen meriarkeologinen seura tekee tutkintapyynnön poliisille

Suomen meriarkeologinen seura on löytänyt tutkimusmatkallaan merkkejä siitä, että Borstön saaren lähellä sijaitsevalla hylyllä on käynyt varkaita. Seura aikoo tehdä asiasta tutkintapyynnön Lounais-Suomen poliisille. Asiat selviävät Meriarkeologisen seuran tiedotteesta.

Seuran vapaaehtoiset sukeltajat olivat elokuun lopulla tutkimusretkellä Saaristomerellä yhdessä Museoviraston valvojan kanssa. Retken tarkoituksena oli kuvata useita hylkyjä valmisteilla olevaa virtuaalikokemusta varten.

Borstön hylystä sukeltajat löysivät kultaesineiden lisäksi merkkejä siitä, että hylyssä oli vierailtu. Lukuisia hylyn osia oli siirretty sen jälkeen, kun hylkyä oli viimeksi kuvattu, eli vuonna 2012. Lisäksi nyt nostettuja kultaesineitä oli löytynyt poikkeuksellisista paikoista.

Katso video sukelluksesta, juttu jatkuu videon jälkeen:

Borstön hylky on 25 metriä pitkä, tammesta rakennettu rahtialus, joka löytyi Saaristomeren syvyyksistä 1950-luvulla. Hylky on Museoviraston suojelema kohde ja sitä on luonnehdittu Suomen ainoaksi aarrelaivaksi. Lounais-Suomen ympäristökeskus vahvisti Museoviraston ehdotuksesta hylylle suoja-alueen vuonna 1999. Meriarkeologisen seuran mukaan nyt tehdyn tarkastusmatkan perusteella on syytä epäillä, että nämä suojelutoimet ovat riittämättömiä.

Seura huomauttaa, että hylkyä ei toistaiseksi ole päästy tutkimaan arkeologisten kaivausten vaatimusten mukaisesti. Sieltä on haettu esineitä sitä mukaa, kun niitä on tullut esiin hylyssä tapahtuneiden luvattomien kajoamisten seurauksena.

Seura esittää asiasta myös avoimen kysymyksen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle (kesk).

– Mitä ministeri ja hallitus aikoo tehdä sen hyväksi, että pääsisimme nauttimaan rikkaasta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstämme ennen kuin se lopullisesti katoaa kansainvälisille yksityiskokoelmien markkinoille, tiedotteessa kirjoitetaan.