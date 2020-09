Asfaltointityöt haittaavat liikennettä ykköstiellä ja ysitiellä ensi viikolla

Päällystystyöt haittaavat liikennettä ensi viikolla Turku–Helsinki moottoritiellä Märyn ja Isokylän välillä sekä valtatiellä 9 Loimaan ja Suokulman välillä.

Moottoritien päällystystyöt alkavat maanantaina. Päällystystöitä tehdään nelikaistaisella tiellä vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Päällystystyöt tehdään päivä- ja ilta-aikaan ja ne kestävät kaksi päivää. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Myös ysitien päällystystyöt tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun.