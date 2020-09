ÅU: Paraisten kaupunki saattaa ajautua yt-neuvotteluihin

Paraisten kaupunki saattaa joutua turvautumaan yt-neuvotteluihin ensi vuonna. Syynä on koronapandemian tekemä syvä lovi kaupungin talouteen. Asiasta kertoo sanomalehti Åbo Underrättelser.

Lehden haastatteleman kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin mukaan suorat kulut ovat nousseet noin 300 000 eurolla. Summassa on mukana Paraisten terveyskeskuksen muutostyöt, jotta saatiin erillinen alue tartuntasuoja-alue.

Suurin murhe on kuitenkin lovi kaupungin tuloissa, joita on esimerkiksi jäänyt puuttumaan 600 000 euroa terveydenhuollon maksuina, koska terveyskeskuskäynnit ovat vähentyneet. Tuloja on jäänyt puuttumaan myös varhaiskasvatuksesta. Sen sijaan vanhusten hoivan ja huostaanoton kustannukset ovat nousseet jyrkästi. Perhepalveluiden budjetti uhkaa ylittyä lähes 900 000 eurolla.

Nygrén kertoo ÅU:lle, että Paraisille huostaanotettujen lasten määrä on kasvanut viime vuosina, ja usein lapset päätyvät kalliiseen laitoshoitoon. Paraisilla tehtiin helmi-toukokuussa 175 lastensuojeluilmoitusta.

Nygrén sanoo lehdelle, että tänä vuonna lomautukset eivät ole ajankohtaisia, mutta niitä ei voi sulkea pois ensi vuotta ajatellen.

Paraisten kaupunginhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen raportin kaupungin taloudesta.