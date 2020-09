Maskisuositus Turun busseissa pysyy voimassa – Arve: meidän on opittava elämään epidemian kanssa

Turun koronatilanne on kaupunginjohtajan Minna Arven mukaan tasainen.

– Elokuun tartuntojen lähteet on selvitetty ja Varissuolla avautunee walk in -testauspisteen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

Arve kertoi kaupungin verkkotiedotustilaisuudessa, että Turussa selvästi varotaan nyt joukkoliikenteessä matkustamista.

– Bussien maskisuositus pysyy voimassa, ja joukkoliikennettä uskaltaa käyttää. On vain muistettava pitää etäisyydet, huolehtia käsihygieniasta ja hihaan yskimisestä, Arve rohkaisee.

Kaupunginjohtaja on varma, että koronaepidemia tulee pitkittymään.

– Me elämme epidemian kanssa pitkään, 1-2 vuotta, joten meidän on opittava elämään sen kanssa.

Suurimmassa osassa Föli-busseja on käsidesiä matkustajia varten. Niihin, joista käsidesi on loppunut, sitä on tilattu.

Arve huomauttaa, että maskia käyttämällä ei suojaa vain itseään mahdolliselta tartunnalta, vaan myös muut ihmiset, joiden lähellä on.

Mahdollisia koronaoireita potevien toimintaohjeistus ei muutu: heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon joko puhelimella tai omaolo-palvelun kautta.