Turun kirjastosilta valaistaan eri väreillä 10 päivänä tänä syksynä

Turun kirjastosilta saa värikylvyn yhteensä kymmenenä päivänä tänä syksynä. Teemavalaistuksia toteutetaan ainoastaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tänä syksynä mukana on aiemmilta vuosilta tuttuja teemojen lisäksi uusia teemapäiviä.

4.9. Violetti – Turun yliopiston Tiedemarkkinat:

Uudenlainen, kaikille avoin Tiedemarkkinat-tapahtuma Tuomiokirkkosillan ja Kirjastosillan välisellä Itäisen Rantakadun osuudella kello 12–18.

Tiedemarkkinoilla luvassa monipuolista lavaohjelmaa ja rantaan tiedekojuja.

Tiedemarkkinoiden yhteydessä on myös yliopiston lukuvuoden avajaiskarnevaalit.

8.9. Sininen – Read Hour eli lukutunti:

Turun kaupunki osallistuu valtakunnalliseen Read Hour -kampanjaan, ja haastaa kaikki turkulaiset mukaan lukemaan tunniksi klo 14–15. Read Hour -kampanjan tavoitteena on juurruttaa Suomeen uusi lukemiselle hurraava juhlapäivä ja nostaa erityisesti nuorten hiipunutta lukuintoa.

13.9. Vihreä – Mitokondriotaudit:

Kirjastosillan vihreä valaistus muistuttaa mitokondriotaudeista. Ne ovat harvinaisia, eteneviä ja periytyviä sairauksia, joita yhdistävät energia-aineenvaihdunnan ongelmat. Light Up For Mito -tapahtuma, jossa julkisia kohteita valaistaan vihreäksi, on osa 13.–19.9. vietettävää Mitokondrio-tietoisuusviikkoa. Suomessa tapahtuman järjestäjänä toimii Mitokondrioyhdistys.

14.9.Turkoosi – PCOS:

Valtakunnallinen PCOS-viikon Pukeudu turkoosiin -päivä. PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on naisten yleisin hormonihäiriö. PCOS:ään liittyy ovulaatiohäiriöistä johtuva lapsettomuusriski sekä kohonnut riski tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

17.9. Oranssi – Maailman potilasturvallisuuspäivä:

Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta potilasturvallisuudesta. Tämän vuoden teemana on ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ovat mukana päivän järjestelyissä.

20.9. Turkoosi – Turun päivä:

Viikonloppuna 19.9.–20.9. Kirjastosilta muuttuu turkoosiksi Turun päivän ja 791-vuotiaan Turun kunniaksi. Turun päivän ohjelmassa on mukana musiikkia, tanssia, urheilua sekä virtuaalisia sisältöjä. Päivän aikana esimerkiksi moniin museoihin on vapaa pääsy, ja useat tahot järjestävät avoimia ovia ja ohjelmaa. Juhlallisuudet huipentuvat perinteeksi muodostuneeseen ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä kello 21.

9.10. Vaaleanpunainen – Roosa nauha -päivä:

Syöpäsäätiön vuosittaisen Roosa nauha -kampanjan tavoitteena on, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen voi saada tarvitsemansa tuen sairauden eri vaiheissa. Kirjastosillan valaiseminen toteutetaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun kaupungin yhteistyönä.

12.11.Sininen – Maailman keuhkokuumepäivä:

Maailman keuhkokuumepäivänä muistutetaan infektiosairaudesta, joka on alle viisivuotiaiden lasten yleisin kuolinsyy maailmanlaajuisesti ja yksi yli 70-vuotiaiden yleisimmistä kuolinsyistä. Keuhkokuume eli pneumonia voi puhjeta kaikenikäisille.

Tänä vuonna julkisia rakennuksia ja kaupunkimonumentteja – ja tietenkin myös Turun Kirjastosilta – valaistaan ensimmäistä kertaa siniseksi keuhkokuumepäivän kunniaksi ympäri maailman. Vuoden 2020 teemana on yleisön kouluttaminen ja sairauteen liittyvän tutkitun tiedon levittäminen.

22.11. Punainen – 22q11.2-deleetio-oireyhtymä:

Punaisella valaistuksella edistetään tietoisuutta harvinaissairauksiin kuuluvasta 22q11.2-oireyhtymästä. Se on yleisin kromosomioireyhtymä Downin syndrooman jälkeen, mutta vielä erittäin tuntematon. Sairaus rasittaa koko kehon kaikkia elinjärjestelmiä.

Näkyvyyspäivällä tavoitellaan hyvää, kansainväliset kriteerit täyttävää kokonaishoitoa ja säännöllistä seurantaa jokaiselle 22q11.2-henkilölle asuinpaikasta riippumatta. Suomessa tietoa oireyhtymästä jakaa 22q11 Finland ry.

6.12. ja 31.12. Sinivalkoinen – Itsenäisyyspäivä ja uudenvuodenaatto:

Itsenäisyyspäivä 6.12. ja uudenvuodenaatto 31.12. näkyvät Kirjastosillalla Suomen lipun mukaisena sinivalkoisena valaistuksena vuosittain.

Tarkemmat tiedot Turun Kirjastosillasta ja sen valaistuksista on koottu tänne.