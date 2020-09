Turun sataman terveysneuvontapisteet koekäyttöön ensi viikolla

Turun satamaan perustettuja terveysneuvontapisteitä testataan ensimmäisen kerran ensi viikon maanantaina ja tiistaina.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan, Tyksin, Turun Satama Oy:n sekä Viking Linen ja Tallink Silja Linen laivavarustamoiden yhteinen terveysneuvontapilotti kohdistuu maanantaina Viking Linen iltalaivan matkustajiin ja tiistaina Silja Linen iltalaivan matkustajiin. Terveysneuvontapisteissä saa ohjeistusta omaehtoisesta karanteenista ja kaikille tarjotaan koronanäytteenottoa.

– Illalla Turkuun tulee tietojemme mukaan enemmän matkustajia kuin aamuisin ja tästä syystä iltalaivat ovat meille hyvä pilottikohde. Testaamme kahtena iltana tietynlaista toimintatapaa ja sen jälkeen arvioimme, miten terveysneuvonnan kohdentaminen epidemia-alueelta saapuville olisi järkevintä järjestää, asiantuntijalääkäri Jane Marttila Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo tiedotteessa.

Sataman terveysneuvonta kohdistetaan pääasiassa Ruotsista tuleville matkustajille. Ruotsista saapuvien lisäksi myös muut oireilevat matkustajat ohjataan terveysneuvontapisteisiin.

Sataman kahteen erilliseen terveysneuvontapisteeseen ohjaudutaan rajavalvonnan jälkeen. Toinen neuvontapiste palvelee autokannen kautta poistuvia ja toiseen satamaterminaalissa sijaitsevaan pisteeseen ohjautuvat kansimatkustajat.

Kaupungin mukaan terveysneuvontapisteiden suunnittelussa on ollut haasteita Turkuun saapuvien laivojen määrästä johtuen.

– Vuorokauden aikana Turkuun saapuu neljä laivaa, joissa Ruotsista saapuvia matkustajia on onneksi suhteellisen vähän. On kuitenkin haasteellista seuloa matkustajien joukosta Ruotsista saapuvat, sillä terveysneuvonta ei koske esimerkiksi 24 tunnin risteilyllä tai piknik-risteilyllä olevia. Tavoitteemme on myös se, että laivamatkustaminen on turvallista, Marttila muistuttaa.

Terveysneuvontapilottien avulla kerätään tietoa muun muassa. siitä, miten koronavirukseen liittyvää ohjeistusta voitaisiin tarkentaa paremmin. Lisäksi pilottien avulla arvioidaan terveysneuvontapisteiden tarpeellisuutta ja vaikutusta koronaepidemian hillitsemiseksi. Pilottien myötä terveysneuvontapisteen toimintaa hiotaan edelleen.