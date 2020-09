Uudet opiskelijat tutustuvat Turkuun suunnistaen – kaikki tervetulleita mukaan

Uusien opiskelijoiden on mahdollista tutustua Turkuun suunnistamalla. Rastit sijoittuvat opiskelijoiden suosimiin naapurustoihin eli Ylioppilaskylän, Luolavuoren ja Varissuon lähistölle. Suunnistaa voi aina 13. syyskuuta asti.

Tempauksesta vastaa turkulainen naapurustojen hakukone Know Your Hoods (hoods.fi) yhdessä Turun yliopiston kanssa. Opiskelijan Turku -naapurustosuunnistuksen reitti opastaa uusien kotikulmien saloihin Koroisilta Kuuvuorelle ja Luolavuorelta Varissuolle. Myös Suomeen juuri saapuneet ja omaehtoisessa karanteenissa olevat kansainväliset opiskelijat voivat osallistua suunnistukseen.

Turkuun tulee vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita. Perinteisesti heille on tarjolla perehdytystä ja tapahtumia, joiden kautta he pääsevät tutustumaan toisiinsa, kampukseen ja kaupunkiin, mutta nyt tilanne on erilainen koronaviruksen takia.

– Turun yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden päällikkö Liisa Järvinen kertoi huolensa Suomeen saapuneiden kansainvälisten opiskelijoiden yksinjäämisestä. Monella on korkea kynnys lähteä esimerkiksi metsäpoluille ilman opastusta ja he eivät vielä tunne ketään. Järjestimme kesällä kaksi kertaa kaupunkilaisia innostaneen naapurustosuunnistuksen, ja ehdotimme vastaavaa toteutusta Turun yliopistolle. Polkaisimme suunnistuksen nopeasti kasaan ja opiskelijat pääsivät rasteille 31. elokuuta 2020 alkaen, toteaa tiedotteessa Know Your Hoodsin toteutuksesta vastaava Susanna Lahtinen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Reitti ja kysymykset on suunniteltu uusia opiskelijoita silmällä pitäen, mutta suunnistukseen voivat osallistua kaikki, jotka haluavat tutustua Turkuun opiskelijoiden näkökulmasta.

Suunnistuskartta, tarkemmat ohjeet ja palkinnot löytyvät netistä. Ohjeet ovat sekä suomeksi että englanniksi. Suunnistukseen voi tutustua myös Turun yliopiston Tiedemarkkinoilla perjantaina 4. syyskuuta jokirannassa.