TYY peruu 232 päivää vappuun -ulkoilutapahtuman

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) peruu ensi viikon torstaiksi suunnitellun 232 päivää vappuun -ulkoilmatapahtuman. TYY päätyi tilaisuuden perumiseen keskusteltuaan asiasta viranomaisten kanssa. TYY haluaa antaa tilaa ainejärjestöjen omille, pienemmille tapahtumille, jotka koronaturvallisuusohjeet huomioiden ovat tärkeitä tilaisuuksia opiskelijoiden yhteisöllisyyden kannalta.

– Opiskelijoiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää ja haluamme noudattaa viranomaisten ohjeistuksia, TYY:n hallituksen jäsen Mari van den Berg kertoo tiedotteessa.

– Samaan aikaan pyrimme kuitenkin varmistamaan, että niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat voivat tuntea kuuluvansa yliopistoyhteisöön. Monet opiskelijat ovat juuri muuttaneet uudelle opiskelupaikkakunnalleen Turkuun ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi on tärkeää, että heidän on mahdollista löytää uusia ystäviä heti uuden lukuvuoden alussa, hän sanoo.

232 vappuun -tapahtumasta kaavailtiin yhteisöllistä ja piknikhenkistä tilaisuutta, joka olisi tuonut kampukselle vapputunnelmaa sekä auttanut opiskelijoita tutustumaan toisiinsa. Ylioppilaskunnan mukaan myöskään syksyn suurimpia poikkitieteellisiä bileitä eli TYYlikästä avausta ei järjestetä tänä vuonna.

TYY miettii uusia keinoja opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämiseksi poikkeustilanteessa, jossa suurin osa opetuksestakin tapahtuu verkossa.

– Haluamme muistuttaa, että Turun yliopiston opiskelijoiden lukuvuoden käynnistävä TYYlikäs avaus on muutakin kuin bileitä. Se on mielentila. Jokaisella opiskelijalla on oikeus aloittaa opintonsa innoissaan uudesta opiskelupaikastaan tai uudesta opiskeluvuodesta, myös poikkeusaikana, van den Berg toivoo.

TYY:n järjestöihin voi tutustua muun muassa kuluvan viikon perjantaina kello 12–18 järjestettävillä Turun yliopiston Tiedemarkkinoilla sekä Turun yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisillä avajaiskarnevaaleilla jokirannassa Tuomiokirkon läheisyydessä.