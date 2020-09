Heikki Arikka ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin

Malmin seurakunnan kirkkoherra, teologian maisteri Heikki Arikka on uusin ehdokas Turun arkkihiippakunnan piispan vaaleissa. Arikka on työskennellyt Malmin seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2016 asti. Aiemmin Arikka on ollut esimerkiksi Innofactorin asiantuntijana sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana ja kasvatusteologina.

Aiemmin piispan vaaliin ehdolle on asetettu myös Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6. heinäkuuta ja päättyy 7. syyskuuta. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5. marraskuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.joulukuuta.

Uusi piispa aloittaa virassa 1. helmikuuta 2021, ja hänet vihitään virkaansa 7. helmikuuta 2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31. tammikuuta 2021.