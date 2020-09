Turun AKK sai syyskuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta.

Päätöstä perustellaan alueen koulutustarpeella.

Uudet alan opiskelijat ovat tervetulleita heti, kun haku koulutuksiin saadaan auki.

– Mahdollisesti jo huomenna. Meillä on avoinna jatkuva haku, jonka ansiosta kuka tahansa voi milloin tahansa hakeutua koulutukseen, Turun AKK:n pedagoginen rehtori Osku Laukkanen kertoo.

Rehtori uskoo, että paikkoja riittää kaikille alalle soveltuville hakijoille.

Lähihoitajien työpaikkojen määrä on suuressa kasvussa muun muassa tulevan hoitajamitoituksen ja eläköitymisten vuoksi.

– Olemme saaneet alueemme työelämästä sellaisen tuntuman, että työsuhteessa alalla on runsaasti ihmisiä, joilla on halua ja tarvetta kehittää osaamistaan tai hankkia alan perustutkinto. Tarvetta joustavalle aikuiskoulutukselle selkeästi on, Laukkanen kertoo.

Turun AKK tarjoaa lähihoitajan opintoja myös omaehtoisessa päivätoteutuksessa työvoimaetuudella. Lisäksi oppilaitoksessa koulutetaan runsaasti tulevaisuuden osaajia oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut viime aikoina.

– Meillä ihan oikeasti huomioidaan ja tunnustetaan aikaisempi osaamisen ja oppiminen rakennetaan henkilökohtaisen osaamistarpeen pohjalta. Koulua ei käydä koulunkäynnin eikä oppituntien vuoksi, vaan siksi, että opiskelija hankkii vain häneltä puuttuvaa osaamista, kuvailee.

Turun AKK tarjoaa ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Oppilaitoksessa suoritetaan vuosittain noin 800 kokonaista tutkintoa.