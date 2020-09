Suomessa hukkui kesällä 50 ihmistä – elokuun loppuun mennessä on hukkunut 23 ihmistä enemmän kuin viime vuonna

Suomessa hukkui kesän aikana 50 henkilöä. Tammi-elokuun aikana hukkumiskuolemia oli 93.

Asia ilmenee Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ennakkotiedoista.

Helteinen kesäkuu vaati Suomen vesillä 20 uhria. Lisäksi sekä heinä- että elokuussa hukkui viisitoista ihmistä.

Poikkeuksellisen suuri luku selittyy osittain kevättalvella jäihin hukkuneiden määrällä, korona-ajan lisääntyneenä ulkoilulla ja tavanomaista lämpimämmällä kesäsäällä.

Koko alkuvuoden aikana hukkuneista noin kolmasosa hukkui tuntemattomasta syystä. Uimareita on hukkunut 20 ja jäihin pudonneita 19. 14 henkilöä on menehtynyt vesiliikenteessä.

Elokuun hukkumiskuolemista tapahtui viisi Etelä-Suomessa, neljä Itä-Suomessa, kolme Lounais-Suomessa, kaksi Länsi- ja Sisä-Suomen alueella ja yksi Lapin alueella. Yhteensä Lounais-Suomessa on tänä vuonna hukkunut kahdeksan henkilöä. Kuusi heistä on menehtynyt Varsinais-Suomen alueella ja kaksi Satakunnassa.

Kuluneen vuoden hukkuneista 68 on ollut miehiä, yhdeksän naisia ja 16 tapauksessa sukupuoli ei ole tiedossa.

Alkuvuoden hukkumislukema on viimeksi ollut suurempi vuonna 2014. Tuolloin hukkuneita oli elokuun loppuun mennessä 120.

Elokuun loppuun mennessä on hukkunut 23 ihmistä enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna elokuussa hukkui 6 ihmistä ja alkuvuoden aikana 70 ihmistä.

– Lämpimän kesäsään ikävänä kääntöpuolena ovat runsaat hukkumistapaturmat. Hukkuneiden määrä kasvaa, kun sää on suotuisa ja ihmisiä on paljon liikkeellä vesillä ja veden äärellä. Kesäkuukausina hukkuu ennakkotilastojen mukaan noin puolet koko vuoden lukemasta. Turhauttavinta on, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä, viestintäasiantuntija Niko Nieminen sanoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tiedotteessa.

Nieminen muistuttaa, että syksyinen kylmä vesi kangistaa nopeasti ja veden varaan joutuminen, erityisesti ilman pelastusliivejä tai pelastuspukua, voi olla kohtalokasta hyvinkin nopeasti.