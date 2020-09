Lounaspaikka: Kauppahallin Bistro on kalanystävien lounastaivas

Vilkkaimpaan lounasaikaan Turun kauppahallissa sijaitsevan Kalaliike S. Wallinin Bistron tiskillä on jonoa. Perjantai on lohiburgeripäivä ja useampi asiakas tilaakin ”sellaisen mediasta tutun maailman parhaimman lohifileehampparin”. He viittaavat Ilta-Sanomissa julkaistuun juttuun, jossa esiteltiin Suomen parhaimpia hampurilaisia.

Myös perinteinen kermainen lohikeitto uppoaa lounasasiakkaisiin. Siitä kalaliikkeen lounas sai alkunsa parikymmentä vuotta sitten.

Tarkoitus oli vain käyttää kalatiskin antimia paremmin hyödyksi, joten lounasasiakkaille alettiin valmistaa keittoa.

Eero Saarikoski Maailman paras lohihampurilainen on yksi Kalaliike S. Wallinin Bistron suosikkilounaista.

Aluksi oli kaksi pöytää ja kuusi asiakaspaikkaa. Vuoden 2010 Kauppahallin uudistuksen jälkeen kalatiskin jatkeeksi rakennettiin Bistro, jossa alettiin valmistaa kalakeiton lisäksi muitakin kala-annoksia.

– Siihen aikaan bistroja ei ollut hallissa eikä muuallakaan Turussa. Bistron viehätys on avokeittiössä. Ihmiset pääsevät näkemään, miten annokset syntyvät, vuonna 1887 perustetun, Suomen toiseksi vanhimman kalaliikkeen, Kalaliike S. Wallinin vetäjä Jaakko Manelius kertoo.

Sana Bistron herkuista on kiirinyt puskaradion avulla ja paikan suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Sen myötä Bistroa on laajennettu ja nykyään hallin käytävällä on reilut parikymmentä asiakaspaikkaa.

Avokeittiössä häärää neljä kokenutta keittiömestaria, jotka kehittävät tuoreista raaka-aineista kilvan uusia annosvaihtoehtoja ruokailijoiden silmien edessä.

– Keittiömestareilla on vapaat kädet. Peruslähtökohta on, että tehdään pieteetillä erittäin laadukkaista raaka-aineista helposti valmistettavaa ruokaa. Kaikki tehdään liemistä ja kastikkeista lähtien itse.

Bistrossa on tarjolla päivittäin vaihtuva lounas tiistaista lauantaihin. Maanantai on keittopäivä, jolloin on tarjolla kahta erilaista kalakeittoa. Päivän lista täydentyy vasta saman päivän aamuna, kun tiedetään, mitä kalaa on tarjolla.

Maneliuksen mukaan vakioasiakkaat tulevat kalaruokien perässä aina Raumalta, Tampereelta ja Kotkasta asti. Asiakkaat ovat tottuneet myös esittämään omia toiveitaan.

– Monen suosikkipäivä on tiistai, jolloin on tarjolla silakkaa, muikkuja tai kampelaa. Perinteinen silakkalaatikko tehdään kokonaisista silakoista ja siinä on läskiä päällä. Se on sellaista, mikä on kolmannella lämmityskerralla parhaimmillaan. Sitä tehdään myytäviin annoslaatikoihin, joita asiakkaat hakevat kotiin.

Eero Saarikoski Lounaslistan hintavin annos sisälsi paahdettua siikaa kampasimpukkacevichen, uusien perunoiden, levämädin ja voikastikkeen kera.

Perjantaina tarjolla oli kermaista lohikeittoa ja Rosalan limppua, boullabaissea, jokirapu-ceasarsalaatti, maailman paras lohihampurilainen ranskalaisilla perunoilla ja paahdettua siikaa kampasimpukkacevichen, uusien perunoiden, levämädin ja voikastikkeen kera.

Testattavaksi valikoitui siika-annos, mikä oli niin hyvää, että olisi tehnyt mieli nuolla kastikkeiden viimeisetkin rippeet lautaselta. Ruokailukokemuksen täydensi Bistron rento tunnelma ja Kauppahallin elävä meno ja puheensorina.

