Video: Näin käytät kasvomaskia oikein – 10 kysymystä ja vastausta maskien käytöstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kasvomaskin käyttöä Varsinais-Suomessa. Turun kaupunki suosittelee kaupungin joukkoliikenteessä maskien käyttöä kaikille matkustajille. Samoin VR suosittelee maskia junalla matkustettaessa.

Koronavirusepidemian nykyisessä leviämisvaiheessa maskit ovat yksi toimista, joilla tartuntamäärien kasvua yritetään hidastaa, vaikka maskien hyödyistä ei ole aivan yksiselitteistä tietoa.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä muistuttaa, että vain käyttämällä maskeja oikein niistä saadaan tarvittava hyöty.

– Kasvomaski on lisätoimi tilanteisiin, joissa turvaväliä ei voida muuten pitää. Meillä on alueita, joilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee maskin käyttöä, sanoo Työterveyslaitoksen Erja Mäkelä.

Hyvä kasvomaski suojaa jopa käyttäjäänsä, mutta Suomessa maskia käytetään nyt vähentämään viruksen leviämistä sen mahdollisesta kantajasta ympäristöön.

Maskit eivät pysäytä kaikkea, mutta ne jarruttavat viruspakettien leviämistä. Maskin läpi päässeet virukset eivät esimerkiksi lennä niin pitkälle kuin ilman maskia.

Maskin käyttö ei korvaa käsien pesua, etäisyyden pitämistä eikä kotiin jäämistä oireiden ilmaantuessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikössä on havaittu, että esimerkiksi joukkoliikenteessä maskia käytetään, mutta usein varsin välinpitämättömästi.

– Suurimmat virheet ovat, että maskia kosketellaan käytön aikana tai sitten se lasketaan välillä leuan alapuolelle ja nostetaan takaisin, sanoo sairaanhoitaja Maarit Sirkiä.

Yksikkö ohjaa ja neuvoo terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökuntaa esimerkiksi tartuntatautien torjunnassa. Suu-nenäsuojuksen käytön opettaminen on yksi perusasioista.

Työterveyslaitoksen Erja Mäkelä vastaa kysymyksiin kasvomaskien käytöstä.

1. Miten kasvomaski toimii? Miksi sitä kannattaa käyttää?

– Kasvomaskia käyttämällä vähennetään hengitystie-eritteiden joutumista lähiympäristöön ja pinnoille. Hengitystie-eritteet levittävät virusta, joten niiden väheneminen vähentää tartuntoja.

– Tärkeää on käyttää kasvomaskia niissä paikoissa, joissa sitä tulee ohjeistuksen mukaan käyttää, kuten joukkoliikenteessä. Tärkeää on myös osata käyttää maskia hygieenisesti.

– Kun kyse ei ole hengityksensuojaimesta, lainsäädännön vuoksi kasvomaskin ei voida sanoa suojaavan maskin käyttäjää virustartunnalta, vaikka maskin suodatuskyky olisi hyvä.

2. Miten tunnistaa hyvän kertakäyttömaskin kauppojen laajasta valikoimasta?

– Suojaimessa pitäisi olla aina käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Niistä tiedämme, että tuote on tarkoitettu Suomen markkinoille ja ohjeistus kertoo tarkemmin maskin käyttötarkoituksen.

– Suu-nenäsuojaimissa ja hengityksensuojaimissa on erilaisia merkintöjä ja luokituksia, jotka kertovat niiden tehokkuudesta. Merkinnät selitetään käyttöohjeessa. Jos suojain ei ole hengityksensuojain tai suu-nenäsuojain, siinä ei ole CE-merkintää. Suojattaessa muita kuin itseään on kuitenkin aika vähän merkitystä sillä, millaisen maskin valitsee käyttöönsä, kunhan valitsee sellaisen, jota pystyy käyttämään oikein. Sellaisia suojaimia, joissa on uloshengitysventtiili, ei suositella käyttöön, kun on tarkoitus suojata muita kuin itseään.

3. Mistä kankaasta kangasmaski pitää valmistaa?

– Suosittelisin kangasmaskiin tiivistä kangasta kaksi kerrosta päällekkäin. Kerroksien lisääminen ei välttämättä enää tuo lisää suojaa, mutta sen sijaan se saattaa vaikeuttaa maskin läpi hengittämistä.

– Puuvilla- ja polyesterikankaasta tehty maski toimii, jos siinä käytetty kangaskudos on tiivistä. Pimennysverhon polyesterikangas saattaa olla niin tiivistä, niin että sitä ei pidä olla kahta kerrosta, jotta sen läpi pystyy hengittämään.

– Science Advances -lehdessä julkaistun tieteellisen artikkelin mukaan fleecekangas saattaa jopa lisätä tartunnan mahdollisuutta, sillä polyesterifleece jakaa pisarat pienemmiksi pisaroiksi.

– Huivien hygieeninen käyttö on erittäin vaikeaa, ja ne on usein valmistettu harvaan kudotusta kankaasta. Esimerkiksi Bandana-huivi päästää puolet pisaroista eteenpäin, ilmeni Science Advances -lehden julkaisemassa testissä.

4. Kuinka monta maskia pitää varata yhtä päivää varten?

– Maskeja pitäisi olla yksi jokaista käyttökertaa varten. Päälle laitetaan aina vain puhdas maski puhtain käsin. Maski myös riisutaan puhtain käsin ja käytetylle maskille pitää olla paikka, esimerkiksi hyvä roskakori tai tähän tarkoitukseen varattu muovipussi laukussa.

– Olen käyttänyt termiä, että maskia käytetään tauosta taukoon. Se tarkoittaa, että maskia käytetään, kunnes se kostuu tai tulee tarve ottaa maski pois. Tällainen tarve voi olla jano tai syöminen. Kun maskin on kerran riisunut tai poistanut, pitää ottaa käyttöön uusi.

– Itse käytän maskia esimerkiksi niin, että puen sen päälleni kun lähden työpaikalta linja-autoon. Matkalla käyn pikaisesti kaupassa ja jatkan metrolla kotiin. Päästyäni metrosta puhdistan käteni ja laitan maskin kasvoiltani lähimpään roskakoriin, joka ei ole täynnä. Joskus siis riisun maskin vasta kotona.

– Tarkkoja aikarajoituksia maskin yhtäjaksoiselle käyttämiselle on vaikea antaa. Märkää maskia ei kuitenkaan saa käyttää.

5. Voiko vähän käytetyn kertakäyttömaskin jotenkin puhdistaa seuraavaa käyttökertaa varten?

– Ei voi. Myöskään hengityksensuojaimia ei voi puhdistaa ja käyttää uudelleen. Vain kangasmaskin voi pestä uutta käyttökertaa varten.

6. Miten kangasmaskit kuuluu pestä uutta käyttöä varten?

– Kangasmaskit on pestävä valmistajan ohjeen mukaan. Suosittelen, että maskit pestään vähintään 60-asteisessa vedessä, mutta mielellään 90-asteisessa.

– Pesukoneen pyörittäminen yhtä tai kahta kangasmaskia varten ei ole tarpeen. Kangasmaskit voi myös keittää, viiden minuutin keittäminen riittää. Vedessä pitää olla pieni määrä pesuainetta. Keittäminen vie pois myös muut mahdolliset mikrobit.

– Jos kangasmaskeja pesee pesukoneessa, on tärkeää huolehtia, että pesukone on puhdas. Jos pesukonetta ei ole puhdistettu vähään aikaan, kannattaa puhdistus tehdä ennen kasvomaskien pesua. Sen jälkeen puhdistus koneen ohjeen mukaan. Omassa koneessani se on kerran kuukaudessa.

7. Miten löydän itselleni sopivan kangasmaskin?

– Kannattaa ostaa uutta mallia yksi tai kaksi kappaletta ja kokeilla, tuntuuko tuote hyvältä ja pysyykö se omilla kasvoilla hyvin. Jos tuote on sopiva, niitä voi ostaa lisää.

8. Voiko kertakäyttömaskeja ja kangasmaskeja käyttää vuorotellen?

– Hybridikäyttö on hyvä. Kotona kannattaa olla kertakäyttömaskeja, jos ei joka ilta ole aikaa pestä kangasmaskeja.

9. Miten voi estää silmälasien huurtumisen maskia käyttäessä?

– Nenäpinne kannattaa laittaa huolellisesti, jotta silmälasit huurtuvat vähemmän. Linja-autossa tai kauppaan mennessä pitää varata hetki, jolloin voi olla hiljaa ja rauhallisesti, jotta myös huurtuminen hellittää. Suojalaseille on olemassa huurtumisenestoaineita.

– Ohjeeni on, että maskin nenäpinne muotoillaan nenälle kummankin käden kahdella sormella yhtä aikaa.

– Suu- ja nenäsuojaimessa pitää huolehtia, että suojaimen ulos näkyvät taitokset ovat alaspäin.

10. Pitäisikö myös työpaikalla käyttää maskia?

– Maskia ei tarvitse käyttää, jos työpisteiden etäisyys on riittävä.

– Maskin käyttöä kannattaa harkita, jos työpaikalle tulee ulkopuolisia työntekijöitä, esimerkiksi huoltotyöntekijöitä ja turvavälejä on hankala noudattaa.

– Maskia käytetään tilanteissa, joissa joudutaan menemään lähelle toista henkilöä ja olemaan lähellä jonkin aikaa.

– Tämä on hyvä muistaa, sillä esimerkiksi kaupan henkilökunnalla ei ole todettu huolestuttavaa määrää tartuntoja. Lyhyt kohtaaminen ei ole ongelma.