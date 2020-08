Pahaniemeen koripallokenttä – naapuri ei tykkää

Turun kaupunki on aikeissa rakentaa Pahaniemeen uuden koripallokentän. Opintien varrella oleva umpeen kasvanut hiekkakenttä on tarkoitus muuttaa koripallokentäksi pinnoittamalla maapohja ja asentamalla kentälle koripallotelineet.

Asia on esillä ensi torstaina rakennus- ja lupalautakunnassa. Koripallokentästä on tehty yksi naapurihuomautus, jossa ei sinänsä vastusteta kentän rakentamista, mutta muistutetaan, että lähistölle on jo tehty kirjasto- ja nuorisotalo sekä parkkipaikkoja. Aunelan kuntoiluhallin välittömässä läheisyydessä sijaitsevalta kentältä on huomautusten laatijoiden mukaan potkittu usein pallo omakotitalon seinään, koska kentän toiminta on siirtynyt lähemmäs asutusta.

Huomautuksen tekijät katsovat, että tämäntyyppisten tilojen lisääminen on jo nyt laskenut kiinteistön arvoa.