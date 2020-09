Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Seuraava askel on todennäköisesti koko telakan siirto Gdanskiin. Sieltä kai ne työmiehet jo ovat useat peräisin. Ja syynä tietysti Suomen demarihallitus ja 3 %:n palkankorotukset sekä dieselvero.

Vast: Melko kylmää juttua

Saksassa on tietääkseni irtisanominen huomattavasti Suomea kalliimpaa, ja UPM:n näkemyksestä huolimatta en usko, että suomalaisten palkatkaan ovat korkeampia. (Tarkkaan ottaen UPM taisi puhuakin vain paperiduunareista.) Siirto Saksaan ei siis liene kovin todennäköinen, ellei sitten saksalainen suuryrittäjä ole huimasti isänmaallisempi kuin suomalainen. Jos siirtyy, niin jonnekin muualle varmaankin.



"Liikaa investoiminen" ei välttämättä ole mikään tuomiopäivän merkki. Kenties Meyer on vain tarkastellut toimintaa jälkeen päin ja varsinkin koronan jälkeen ja toteaa vain rehellisesti, että meni vähän överiksi. Jotkut taitavat yritysjohtajat ehkä harrastavat tuollaista itsetutkiskeluakin, ja rehellisyyttä. Voihan niin toivoa.



Toiveikkaasti voisi myös ajatella, että jos on kovasti investoitu, niin kannattaa joko myydä kovaan hintaan tai sitten pyörittää toimintaa ainakin niiden investointien peittämiseksi. Ostajia ei juuri nyt taida olla jonoksi asti.