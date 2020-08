Tallink keskeyttää Turku–Tallinna-risteilyt – "Matkailualaan kohdistuu suuria paineita ainakin ensi kesään saakka"

Tallinkin Turku–Tallinna-reitin liikennöinti on päätetty alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen keskeyttää perjantaina 28. elokuuta, tiedottaa Tallink. Tallinkin Baltic Queen on heinäkuusta alkaen operoinut suoraan Turusta Tallinnaan ja alun perin matkoja reitillä oli tarkoitus jatkaa viikonloppuisin myös syksyn ja talven 2020–2021 ajan.

Baltic Queen aloitti operoinnin Turku–Tallinna-reitillä heinäkuun 2020 alussa, ja risteily Turusta Tallinnaan ja toisinpäin osoittautui suosituksi. Vaikka Suomen ja Viron välillä ei tällä hetkellä ole matkustusrajoituksia tai karanteenisuosituksia, epävarmuus tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on laskenut matkustajamääriä kesän jälkeen ja liikennöinti Turku–Tallinna-reitillä on päätetty keskeyttää.

– Lipunmyynti laivoillemme on vähentynyt huomattavasti, koska matkustajat ovat tällä hetkellä hyvin epävarmoja matkustusrajoitusten suhteen. Eri maissa on matkustusrajoituksia sekä karanteenisuosituksia, ja niiden muutoksista on tiedotettu hyvin nopeallakin aikataululla, joten monet varmasti myös pelkäävät joutuvansa yllättäen jäämään karanteeniin matkansa jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että monet asiakkaat ovat jo peruneet syksyn matkansa, toteaa Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

– Tilannetta tarkastellaan jatkuvasti ja päätöksiä joudutaan tekemään hyvin nopealla aikataululla. Siksi olemme joutuneet muuttamaan suunnitelmaa myös Turku–Tallinna-reitin suhteen ja päättäneet keskeyttää liikennöinnin jo perjantaina 28.8.2020. Matkailualaan kohdistuu suuria paineita ainakin ensi kesään saakka. Hallitusten päättäväinen toiminta on elintärkeää ja vaatii nopeita toimia alan yrityksiltä, jotta tästä hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta selvitään, jatkaa Nõgene.

