Raisio vastustanee Turun Pahaniemen ratapihahanketta

Raisio vaatinee, että Turun on poistettava Pahaniemen VAK-järjestelyratapihan selvitysalue Raisionjokilaaksosta. Raision vs. kaupunginjohtaja Antti Korte esittää poistoa maanantaina kokoontuvalle Raision kaupunginhallitukselle, joka antaa lausunnon Turun yleiskaavaehdotuksesta 2029.

Korte huomauttaa, että selvitysalue sijoittuu lähimmillään vain 350 metrin etäisyydelle Polusmäen asuntoalueesta ja lävistää ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaan Raisionjokilaakson. Siksi selvitysaluerajaus tulisi siirtää kauemmas Polusmäen asuntoalueesta.

VAK-järjestelyratapihan siirto Turun keskustan tuntumasta liittyy Turun koko ratapiha-alueen muutossuunnitelmiin, jotka puolestaan liittyvät Tunnin juna-hankkeeseen.

Raisio on jo aiemmin vaatinut kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että yleiskaavasta ei pitäisi poistaa Mälikkälän katulinjausta. Kadun on pelätty heikentävän alueen luontoarvoja, mistä Raisio on eri mieltä. Raision mukaan esimerkiksi Kuninkojantien liikennemäärät voivat tulevaisuudessa aiheuttaa tarpeita vaihtoehtoisille reiteille, eikä niiden mahdollisuutta tulisi sulkea pois yleiskaavalla.

Turku ei kuitenkaan ole lotkauttamassa korvaansa Raision vaatimukselle, vaan on jättänyt tielinjauksen pois yleiskaavaehdotuksestaan. Turku muistuttaa, että Mälikkälän metsäalue on yksi laajimmista yhtenäisistä metsäalueista Turun kaupunkirakenteen sisällä. Ohjeellisen katulinjauksen poistaminen edistää Turun mukaan viheralueen yhtenäisyyttä sekä luonto- ja virkistysarvojen säilymistä.