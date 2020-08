Pikkulaurin päiväkodissa Mynämäessä todettu koronatartunta

Pikkulaurin päiväkodissa Mynämäessä on todettu positiivinen koronatartunta keskiviikkona 19. elokuuta. Altistuneiden lasten perheille ja henkilökunnan jäsenille on tiedotettu asiasta, ja heidät on määrätty karanteeniin.

Kaikkiin altistuneihin otetaan yhteyttä terveyskeskuksesta puhelimitse ja annetaan yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

Mynämäen hallintojohtaja Marja Kärkkäisellä ei ole tietoa, onko koronatartunnan saanut lapsi vai henkilökunnan jäsen. Kärkkäinen kertoo, että noin 20 lasta ja viisi henkilökunnan jäsentä on asetettu karanteeniin. Kyse on yhdestä päiväkotiryhmästä. Yhteensä päiväkodissa on noin 120 lasta.

Uutinen päivitetty 21.8. kello 14.55: Lisätty Hallintojohtajan kommentit.