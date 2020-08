Rymättylään omatoimikirjasto

Rymättylän kirjaston palvelut paranevat, kun kirjaston aukioloaikoja laajennetaan omatoimikirjaston käyttöönotolla. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Naantalin kaupungille 15 000 euroa, jotta saariston kirjaston asiakkaille voidaan tarjota omatoimiaikaa. Naantalin kaupunginvaltuuston on tarkoitus myöntää maanantaina kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden ylittää määrärahojaan omatoimikirjaston toteuttamiseksi. Naantalin nettokustannus hankkeesta on 25 000 euroa.