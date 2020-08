Turun ammatti-instituutissa koronatartunta vei koulutusryhmän etäopiskeluun

Peltolan koulutalon koulutuspäällikkö Mikko Hauninen kertoo, että Hamppukadulla Peltolan koulutalolla yksi opiskelija oli saanut positiivisen testituloksen koronaviruksen osalta. Hän on ollut koulussa vain kymmenes päivä elokuuta, jolloin uusi kouluvuosi aloitettiin. Kyseinen koulutusryhmä ja opettaja ovat olleet etäopetuksessa ja -töissä. Hauninen kertoo, että kyseisessä luokassa on 18 opiskelijaa. Kyseessä on autoala.

– Lähetettiin varmuuden vuoksi etäopetukseen. Kaikki opiskelijat ovat olleet oireettomia. Paluu takaisin normaalin päiväjärjestykseen tulee tapahtumaan terveydenhuollon ammattilaisten ohjeiden mukaan, Hauninen kertoo.

Juttua päivitetty: Aiemmin kerroimme virheellisesti, että Peltolan ammatti-instituutin logistiikan koulutuskeskuksessa Orikedon Kuormakadulla olisi kokonainen luokka ammattikoulusta määrätty koronatesteihin.