Ensi viikolla Kaarinassa järjestettävä Saaristo Open -festivaali jakaa kasvomaskeja kävijöilleen

Ensi viikolla Kaarinan Hovirinnan rannassa järjestettävä Saaristo Open -festivaali sai Avilta ja Kaarinan kaupungin johtavalta ylilääkäriltä vihreää valoa.

Festivaalijärjestäjän mukaan tapahtuman järjestelyt saivat kiitosta alan asiantuntijoista koostuneelta ryhmältä, jossa olivat mukana muun muassa Aluehallintoviraston Lounais-Suomen alkoholiylitarkastajat Teemu Sundqvist ja Aili Forstén, Kaarinan kaupungin johtava ylilääkäri Antti Sandén sekä Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Harri Aaltonen.

– Tapahtuma-alue on iso ja yleinen linja on, että tapahtumia saa järjestää, Kaarinan kaupungin johtava ylilääkäri Antti Sandén summaa tiedotteessa.

Tapahtuma-alue on suuruudeltaan 20 000 neliötä. Alueelle otetaan tänä vuonna noin 4000 ihmistä, mikä on kolmannes vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikille kävijöille on tarjolla kasvomaski. Aluesuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota lavan edustaan.

– Aluesuunnittelussa on keväästä asti otettu huomioon vallitseva tilanne, ja alueen asiakkaiden suhdeluku takaa sen, että Saaristo Openissa livemusiikista saa varmasti halutessaan nauttia ihan vain oman porukan kesken puistomaisissa olosuhteissa, Saaristo Openin vastaava tuottaja Janissa Hohenthal sanoo.

Saaristo Open järjestetään 27.-29. elokuuta.