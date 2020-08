Skopjen-lennolla saapuvilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos

Turun kaupunki käynnisti maanantaina 16. elokuuta Wizzairin kanssa keskustelun siitä, miten koronaviruksen leviämiseen voisi puuttua. Sen myötä lentoyhtiö on tehnyt päätöksen, että lennoille edellytetään negatiivista koronatestitulosta.

– Näkisin, että tämäntyyppinen toimintamalli on hyvin tehokas, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve aamuisessa tiedotustilaisuudessa.

Matkustajien testausta Turun lentokentällä ja karanteeniin asettamista jatketaan edelleen.

Turku aloitti Skopjen lentomatkustajien testit lauantaina 8. elokuuta. Yhteensä Turkuun on matkustanut 545 matkustajaa, joista 508 on testattu. Testatuista 60:llä on ollut koronavirustartunta.

Turun kaupungin mukaan kukaan tiistaina testatuista Skopjen-lennolla tulleista ei ollut Varsinais-Suomesta.

