Turkulaiset korkeakoulut avaavat opetustilansa toisilleen

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK ja Yrkeshögskolan Novia avaavat opetustilansa yhteiskäyttöön syksyllä. Yhteiskäyttöön tulevat opetustilat sijaitsevat kaikki muutaman kilometrin sisällä Turun tiedepuiston alueella. Yhteiskäyttö on mahdollista uuden yhteisen opetuksen suunnittelujärjestelmä Pepin ja sen sähköisen varausjärjestelmän ansiosta.

– Yhteistyön tavoitteena on tukea tilojen tehokasta käyttöä ja edistää konkreettisesti opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Jo tällä hetkellä alueella on useita yhteiskäyttöisiä kampusrakennuksia, joten siirtyminen opetustilojen laajempaan avaamiseen oli luonnollinen kehityssuunta, sanoo Åbo Akademin rehtori Moira von Wright Turun ammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Suurin osa turkulaisten korkeakoulujen noin 40 000 opiskelijasta ja työntekijästä liikkuu jo tällä hetkellä tiedepuistoalueen eri kampusten välillä ja hyödyntää muun muassa korkeakoulujen yhteistä langatonta verkkoa ja muita palveluita.

– Opetustilojen avaaminen on osa turkulaisten korkeakoulujen sopimaa yhteistyötä, jonka puitteissa on aikaisemmin sovittu lisäksi muun muassa yhteisistä liikuntapalveluista, kirjastojärjestelmästä ja tiedepuistoalueen kehittymisen tavoitteista. Tämä on Suomessa ainutlaatuista, koska missään muualla ei ole näin tiivistä korkeakoulujen ja niitä tukevien yritysten keskittymää, toteaa Turun AMK:n palvelujohtaja Sami Savolainen.