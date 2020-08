Liedon Ilmarisissa metsäpalo – sammutustöissä mukana Rajavartiolaitoksen kopteri

Pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan metsäpaloa Liedon Palovuoren alueella Ilmarisissa. Hälytys suuresta maastopalosta tuli kello 13.25.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä sekä Rajavartiolaitoksen sammutushelikopteri. Alueelta nouseva savu näkyy kauas Vanhalle Tampereentielle. Alueella sijaitsee paljon asutusta. Pelastuslaitoksen kalustoa on vedetty katujen poikki, joten alueella on syytä noudattaa varovaisuutta.

Lukijan kuva

Lukijan kuva