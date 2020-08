Roskikset syttyivät tuleen Liedossa – tuhopolton mahdollisuutta ei poissuljettu

Liedossa Nuolemontiellä, lähellä Prinssinkujaa, tapahtui keskiviikkona puolenyön jälkeen mahdollinen tuhopoltto. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen kello 0.30. Rivitaloyhtiön parkkialueella paloi roskakatos. Rivitalot sijaitsivat roskiksista noin kymmenen metrin päässä, pelastuslaitoksen mukaan leviämisvaaraa ei ollut. Palo vahingoitti lähelle roskakatosta parkkeerattua henkilöautoa vasemmalta sivulta. Palossa ei tapahtunut henkilövahinkoja.

Palopaikalle saavuttiin usean yksikön voimin, mutta palon laajuuden selvittyä sammutustyöt hoituivat yhden yksikön voimin.

Paikalla olleet puhuivat jonkinlaisesta räjähdyksestä ja että palo olisi ilmeisesti tahallaan sytytetty. Palolaitoksen mukaan mitään räjähdykseen viittaavaa ei löytynyt.

Poliisi suoritti etsintöjä aamuyöllä palopaikalla.

Tutkinnanjohtaja Jussi Helesvirta sanoo, ettei vielä ole tietoa, onko kyseessä varsinainen tuhopoltto. Varmaa on, etteivät roskikset syttyneet itsestään tuleen. Palo on kuitenkin voinut saada alkunsa vahingossa, esimerkiksi roska-astiaan heitetystä tupakantumpista, arvelee Helesvirta. Asiaa on vaikea todentaa jälkeen päin.

Helesvirta sanoo, että tapahtuneen jälkeen lähistöltä on etsitty mieshenkilöä. Helesvirta ei tarkenna, onko kyse epäillystä sytyttäjästä vai silminnäkijästä.

Päivitetty 20.8. kello 13.10: Lisätty tutkinnanjohtajan kommentit.