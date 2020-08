Koronatestipaikkoja perustetaan häthätää lisää: Yksi paikka perustetaan Tyksin tontille ja toinen Messukeskuksen pihaan

Koronatestaamisen tahti Turun seudulla kiihtyy. Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon puolella tehdään parhaillaan lujasti töitä näytteenottokapasiteetin kasvattamiseksi.

Tyksin laboratoriotoimialueen johtajan Antti Hakasen mukaan Tyksin näytteenottopaikoilla on otettu viime päivinä 700–1 000 näytettä päivässä.

Tyksillä on tällä hetkellä näytteenottopaikat T-sairaalan päivystyksessä ja Tyksin lasten ja nuorten poliklinikalla, joista jälkimmäinen palvelee vain lapsipotilaita. Lisäksi Tykslab palvelee Turun kaupungin Mäntymäen sairaala-alueella sijaitsevaa drive in -näytteenottopaikkaa, jonne avattiin toinen kaista tiistaina.

Hakanen kertoo, että näiden lisäksi jonnekin Tyksin alueelle perustetaan uusi suurtehoinen näytteenottopaikka lähiaikoina. Hakasen mukaan tämä uusi drive in -toimipiste on tarkoitus saada pystyyn "niin pian kuin mahdollista".

Lisäkapasiteetille on akuutti tarve, sillä näytteenottopaikat ovat ruuhkautuneet jo nyt.

Turun avoterveydenhuollon ylilääkärin Päivi-Leena Honkisen mukaan koronatestiin pääsyä on saattanut joutua odottamaan Turussa viime aikoina parikin päivää, mutta hän uskoo Mäntymäkeen perustetun toisen kaistan helpottavan tilannetta heti. Hän myös kertoo, että Mäntymäkeen on kolmaskin kaista jo valmisteilla.

Hakanen puolestaan kertoo uunituoreesta hankintapäätöksestä, jonka ansiosta Tyksin testauskapasiteetti saadaan jopa kolminkertaistettua nykyisestä.

– Sairaanhoitopiirin hallitus teki tiistaina päätöksen hankintakokonaisuudesta, jonka avulla voimme nostaa testauskapasiteetin 3 000 näytteeseen päivässä. Siihen voi kuitenkin mennä vielä pari kuukautta ennen kuin laitetoimitukset on saatu perille ja kaikki palaset on saatu kohdilleen. Sanoisin, että vuoden lopulla kapasiteetti on yli 3 000 näytettä päivässä, Hakanen arvioi.

Yksityinen terveystalo Mehiläinen niin ikään avaa aivan lähipäivinä uuden drive in -näytteenottopaikan Turun Messukeskuksen pihaan Artukaisiin.

Yksikönjohtaja Tarja Karinen Turun Mehiläisestä kertoo, että Messukeskuksen toimipistettä alettiin rakentaa nopealla aikataululla, koska Mehiläisen drive in -piste Kaarinassa on joinakin päivinä ruuhkautunut pahasti. Esimerkiksi maanantaina Kaarinan näytteenottopaikalla joutui odottamaan autossa vuoroaan pahimmillaan lähes kaksi tuntia.

Karinen toteaa, että Messukeskuksen pihaan on mahdollista rakentaa tarvittaessa jopa nelikaistainen linjasto. Hän kiittää Messukeskusta siitä, että tilat näytteenottopaikalle järjestyivät.

– Siinä pihassa on hieno paikka, jossa riittää väljyyttä. Näytteenottopaikalle mennään autoissa yhtä jonoa, joka sitten jakautuu neljään kaistaan, jos tarvetta niin monelle kaistalle ilmenee, Karinen kuvailee.

Karisen mukaan Mehiläisen näytteenottopaikalla Kaarinassa on otettu viime aikoina 100–200 näytettä päivässä. Maanantaina määrä kipusi 250:een. Messukeskuksen drive in -paikan ansiosta Mehiläinen valmistautuu alkuvaiheissa nostamaan päivittäisen kapasiteettinsä Turun seudulla 400–500 näytteeseen.