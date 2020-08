Nousiainen ja Pöytyä hakevat korotettuja valtionosuuksia

Nousiaisten kunta hakee valtiovarainministeriöltä 1,7 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina.

Hakemusta perustellaan erinäisillä ylimääräisillä kustannuksilla, joita kunnalle on kertynyt koronaepidemian lisäksi muun muassa vanhan kiinteistömassan purkamisesta ja alaskirjauksista, vuoden 2018 vesikriisistä sekä merkittävästä verotulovajeesta. Hakemuksen mukaan kiinteistöistä aiheutuneet kustannusvaikutukset olivat vuonna 2019 yhteensä noin 530 000 euroa. Kyseisenä vuonna purettiin erityisesti koulukiinteistöjä, muun muassa Valpperin vanha koulu.

Vesikriisi toi kunnan tytäryhtiölle Nousiaisten Vesi Oy:lle noin 700 000 euron lisäkustannukset. Verotulovaje oli viime vuonna noin 1,2 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennuste povaa laskua 800 000 euroa.

Myös Pöytyän kunta on päättänyt 1,2 miljoonan euron lisätuen hakemisesta. Kunta perustelee tarvetta koronakustannusten ohessa muun muassa sisäilmaongelmista johtuvilla kouluinvestoinneilla. Pöytyän viime vuoden tilinpäätös oli noin 3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valtionosuutta voidaan korottaa, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksin takia lisätyn tuen tarpeessa. Ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

Valtionosuuden korotukseen on varattu vuonna 2020 kaikkiaan 60 miljoonaa euroa.