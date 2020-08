Taco Truck tarjoaa Turussa aitoa meksikolaista katuruokaa

Turun jokirannasta on reilun viikon ajan voinut bongata värikkään Taco Truckin, jonka luukulle jonotetaan aitojen meksikolaisten katuruokaherkkujen vuoksi. Tieto uudesta liikkuvasta ravintolasta on saavuttanut kaupunkilaiset niin hyvin, että tacot, tortillat ja quesadillat on myyty joka päivä loppuun. Esimerkiksi Taiteiden yönä kaikki annokset oli loppuunmyyty kolmessa tunnissa.

– Muutamme menua viikoittain, jotta ihmiset tulevat aina takaisin. Olemme myyneet päivittäin 350–400 annosta. Meiltä on kysytty, miksi emme tee enemmän, kun ne myydään aina loppuun. On ikävää, että kaikki eivät saa omaansa, mutta emme pysty näissä tiloissa valmistamaan paljon enempää. Myös lounasta on kyselty, mutta meiltä loppuu tunnit päivästä sen toteuttamiseen, ravintoloitsija Eder Rodriguez sanoo.

Muun muassa muutaman vuoden takaisesta Top Chef Suomi -ohjelmasta ja Itäisellä Pitkälläkadulla sijainneesta Mex-Mex-ravintolasta tuttu Rodriguez ehti haaveilla omasta katuruoka-autosta jo vuosia. Haaveen toteuttaminen jäi kuitenkin taka-alalle, kun hän perusti Turkuun oman ravintolan. Sitä ennen hän ehti työskennellä pitkään maineikkaissa ravintoloissa, kuten Smörissä, Rocassa ja Sergio’sissa.

Koronakevät asetti ravintolat aivan uusien haasteiden eteen. Mex-Mexille lisähaasteen toi tieto rakennuksessa alkavasta remontista, jonka kustannukset olisivat olleet pienelle ravintolalle liikaa.

– Aloin etsiä uutta tilaa ravintolalle, sillä halusimme muutenkin lisätilaa. Vanhassa oli todella pieni keittiö ja niin vähän asiakaspaikkoja, ettemme pystyneet tarjoamaan tilaa kaikille halukkaille.

Rodriguez laittoi sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että hän etsii uutta tilaa ravintolalle. Postaus poiki kiinnostavan yhteydenoton.

– Eräs nainen tarjosi minulle autoa. Samalla löysimme myös uuden ravintolatilan Kaskenkadulta. Hetken mietin, mitä teen, mutta päätin ottaa molemmat.

Auto maalattiin ja sen sisälle tehtiin minikeittiö. Auto pysäköidään tiistaista lauantaihin joka päivä jonnekin päin keskustaa ja tarjolla on aitoja meksikolaisia makuja. Rodriguez on innoissaan uudenlaisesta tavasta valmistaa ja myydä ruokaa sekä auton saamasta hyvästä vastaanotosta.

– Tämä on niin hauskaa ja ihan erilaista, mitä olen ennen tehnyt. Tässä pääsee paremmin kontaktiin asiakkaidenkin kanssa.

Rodriguezin mukaan Taco Truck voisi liikkua kaupungilla ympäri vuoden, mutta sen jatko on vielä avoinna.

– Voisimme olla avoinna esimerkiksi yöllä, kun ihmiset palaavat nälkäisinä baarista kotiin. En tiedä mitään parempaa kuin tacot muutaman drinkin jälkeen.

Ville-Veikko Kaakinen Mex-Mex muuttaa syksyn aikana uusiin tiloihin Kaskenkadulle. Luvassa on Eder Rodriguezin mukaan rento ja tyylikäs paikka, jossa on tarjolla lounasta ja iltaisin paikallisista raaka-aineista valmistettua meksikolaista fine dining -ruokaa.

Uusi ravintola valmistuu Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmaan, jossa on aiemmin sijainnut muun muassa elokuvavuokraamo ja turkkilainen ravintola.

Ravintolan remontti on vielä kesken, mutta Rodriguez uskoo, että ovet saadaan avattua asiakkaille muutaman viikon kuluttua. Samalla Mex-Mex muuttuu lounasravintolasta enemmän illallispaikaksi, jonka meksikolaisessa keittiössä valmistuu aiempaa hienompaa ruokaa, mutta kohtuuhinnalla. Luvassa on Rodriguezin mukaan rento ja tyylikäs paikka, jossa kuullaan myös live-musiikkia.

– Lounasta tulee tarjolle, mutta keskitymme jatkossa enemmän iltoihin, hyvään ruokaan ja palveluun. Käytämme paikallisia raaka-aineita, esimerkiksi muikkuja, joista muokkaamme meksikolaista ruokaa. Ruoka valmistetaan suuressa avokeittiössä, jolloin asiakkaat pystyvät näkemään, kuulemaan ja haistamaan ruuan.

Lisätietoja Mex-Mexistä ja Taco Truckin liikkeistä www.mex-mex.fi ja Mex-Mexin Facebook-sivuilta.