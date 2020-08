Kaarinan kaupunki tiedottaa todetusta koronavirustartunnasta Kaarinassa sijaitsevassa päiväkodissa.

Koronavirukselle on altistunut kahdeksan henkilöä, joista kuusi on kaarinalaisia. Sairastunut henkilö on asetettu eristykseen.

Altistuneiden lasten vanhempiin on oltu yhteydessä. Kaarinan kaupungin tartuntatautiviranomainen on asettanut altistuneet henkilöt kahden viikon karanteeniin.

Päiväkodin nimeä ei julkaista asianosaisten yksityisyyden suojan varmistamiseksi.

Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti, sillä muilla työntekijöillä tai lapsilla ei katsota olevan tartuntariskiä.

Altistumattomien lasten vanhemmille ja muille mukana toiminnassa olleille altistumattomille henkilöille tiedotetaan tartunnasta päiväkodin kautta.

Viime päivinä Kaarinassa ja Turussa koronavirustestaukset ovat ruuhkautuneet. Valtakunnallisen suosituksen mukaan odotusaika saisi olla enintään vuorokausi.