Myös Kaarina, Naantali ja Vehmaa aloittavat maskijakelun vähävaraisille – katso tästä oman kuntasi tiedot

Naantalin kaupunki aloittaa kangasmaskien jakelun vähävaraisille maanantaina 24. elokuuta. Kankaiset kasvomaskit ja niiden käyttöohjeet voi noutaa päivätoimintakeskus Tuulentuvalta osoitteesta Tuulensuuntie 8. Maskien jakeluaika on maanantaista perjantaihin kello 8–10 ja kello 13–14. Tuulentuvalle voi myös soittaa arkisin klo 8–14 ja sopia toisesta ajankohdasta, mikäli edellä mainitut jakeluajat eivät sovi. Tuulentuvan puhelinnumero on 044 4171357. Maskeja jaetaan kaksi kappaletta per henkilö.

Maskeja voi myös tiedustella ottamalla yhteyttä oman seurakunnan diakoniatyöntekijöihin.

Vehmaan kunta jakaa maskeja Sosiaalipalveluista maanantaista torstaihin kello 09.00–10.00 osoitteesta Margareetantie 15.

Raisio aloittaa kangasmaskien jakelun vähävaraisille torstaina 20 elokuuta. Kangasmaskien jakelu hoidetaan asiointipiste Olkkarista osoitteessa Raisiontori 6. Maskeja jaetaan kaksi kappaletta per henkilö niitä tarvitseville.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Raision kaupunki on valmistellut maskien jaon yhteistyössä Raision seurakunnan sekä järjestöjen kanssa.

Asiointipiste Olkkari on avoinna maanantaista keskiviikkoon kello 9–15, torstaisin kello 10–16 ja perjantaisin kello 9–14.

Turku on jakanut maskeja vähävaraisille alkuviikosta alkaen. Turussa maskeja jaetaan vähävaraisten ruoka-apupaikkojen yhteydessä.

Kaarinan kaupunki jakaa kankaisia kasvomaskeja vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille.

Maskeja jaetaan 2 kappaletta per henkilö. Maskeja ja käyttöohjeita voi noutaa palvelupiste Fiskarista sekä Piikkiön kirjastosta asiakaspalveluaikana.

Fiskari palvelee Kaarina-talossa maanantaisin kello 9–17, tiistaista perjantaihin kello 9–16. 21.elokuuta poikkeuksellisesti vasta kello 10 alkaen.

Piikkiön kirjaston asiakaspalveluaika on maanantaisin kello 12–19, tiistaina kello 10–16 ja torstaisin kello 10–16.

Parainen aloittaa maskien jakelun tämän viikon torstaina Paraisten asiointipisteessä osoitteessa Rantatie 28 ja senioreiden neuvontakeskus Seniorumissa osoitteessa Rantatie 30. Molemmat jakelut tapahtuvat kello 9–11. Torstaista eteenpäin maskeja jaetaan maanantaista perjantaihin samaan aikaan.

Perjantaina Paraisten alueella maskeja jaetaan Nauvon aluekonttorissa (Brinkaistentie 1), Houtskarin aluekonttorissa (Näsbyntie 214) ja Iniön aluekonttorissa (Iniöntie 590) kello 9–11. Perjantaista eteenpäin jakelu tapahtuu arkipäivisin edellä mainituin ajoin. Maskeja jaetaan perjantaina myös Korppoon kirjastossa (Verkanintie 1) kello 10–12 sekä 24.8. kello 10–12, 25.8. kello 17–19, 27.8. kello 10–12 ja 28.8. kello 10–12. Maskeja jaetaan myös 31.8. alkaen Korppoon aluekonttorissa (Kauppamiehentie 1) maanantaista perjantaihin kello 9–11.

Salon kaupunki jakaa kasvomaskeja kaupungintalolla sekä infopisteessä että sosiaalipalvelujen palveluohjauspisteissä. Kaupungintalo on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaina klo 8–14.45. Loppuviikosta jakelu laajenee kaupungin muihin palvelupisteisiin ja seurakunnan diakoniatyöhön. Maskeja jaetaan veloituksetta vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Naantali tiedottaa jakavansa maskeja vähävaraisille ja koulukuljetuksessa oleville yli 15-vuotiaille tällä viikolla.

Lieto jakaa kasvomaskeja kunnantalon ja kirjaston edessä, osoitteessa Kirkkotie 13. Sateella jako tapahtuu kunnantalon aulassa hygieniasuosituksia noudattaen.

Kasvomaskeja jaetaan tiistaisin aamupäivisin kello 9.00–11.00 välillä. Torstaisin iltapäivällä kello 13.00–15.00. Torstaina 20.elokuuta on kello 16.00–17.00 erityisesti työssäkäyville vähävaraisille tarkoitettu jakotilaisuus. Kertakäyttöisiä maskeja jaetaan kahden viikon tarpeeseen 20 kappaletta per henkilö. Kunnan mukaan myöhemmin on saatavilla myös vaihtoehtoisesti kangasmaskeja.

Pöytyän kunta on aloittanut kasvomaskien jakelun vähävaraisille kuntalaisille tällä viikolla. Ensialkuun kunnan perusturvasta on mahdollisuus saada pieni määrä kertakäyttöisiä suu-ja nenäsuojaimia. Jatkossa tullaan jakamaan kangasmaskeja.

Kasvomaskit tulee tilata etukäteen soittamalla kunnan sosiaalitoimistoon. Kasvomaskit voi noutaa ennalta sovitusti maanantaisin kello 9-10 perusturvakeskuksesta Riihikoskelta tai torstaisin klo 15-16 Kotikarpalosta Kyröstä ja Kartanokodista Yläneeltä.

Kertakäyttöisiä kasvomaskeja jaetaan yli 15-vuotiaille päivittäisiä työmatkoja varten kaksi per päivä ja muissa tilanteissa kolme per päivä. Kankaisia kasvomaskeja tullaan jakamaan kaksi kappaletta henkilöä kohden. Pöytyän kunta tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa kasvomaskien toimittamiseen liittyen.

Nousiaisten kunta aloittaa kangasmaskien jakelun vähävaraisille ja heikommassa asemassa oleville perjantaina 21.elokuuta. Kangasmaskeja jaetaan toistaiseksi Nousiaisten kirjastossa osoitteessa Moisiontie 17, kirjaston aukioloaikoina eli maanantaista torstaihin kello 12-19 ja perjantaisin kello 9-16.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kunta korostaa, että maskien hankkiminen on jokaisen kuntalaisen omalla vastuulla ja maskijako on tarkoitettu vain heikommassa asemassa oleville.

Lisäksi kangasmaskeja jaetaan myös yhteistyössä Nousiaisten seurakunnan kanssa. Kunta on toimittanut kangasmaskeja diakoniatyöhön, josta niitä jaetaan suoraan vähävaraisille. Diakoniatoimisto tiedottaa tarkemmin osaltaan jakelun toteutuksesta

Täydennetty 19.8. kello 12.01. Lisätty Kaarinan, Liedon ja Naantalin tiedot, muokattu otsikkoa.