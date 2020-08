Drip cake on kakkutrendien huipulla – turkulainen Kallio jätti päivätyönsä sairaanhoitajana ja alkoi kakkuyrittäjäksi

Yksi nettihaku oli pontimena siihen, miten turkulainen Mari Kallio löysi 13 vuotta sitten kakkujen maailmaan.

– Hain netistä raparperipiirakan ohjetta ja päädyin erääseen blogiin, jossa oli hienoja koristeltuja kakkuja, Kallio muistelee.

Vuosi oli 2007 ja pian Kallio oli jo niin hullaantunut kakuista ja niiden koristeluista, että oli paitsi innostunut itse leipomaan niitä, päätynyt myös perustamaan oman blogin kakkujen ympärille.

– Blogit olivat vielä uusi juttu silloin ja kakunkoristelun ympärille syntyi aika tiivis blogiyhteisö, jonka kanssa treffasimme joskus livenäkin, Kallio kertoo.

Yhdessä muiden kanssa jaettiin kuvia ja reseptejä omista kakkuluomuksista.

Tuolloin Kallio oli vielä täysipäiväisessä työssä sairaanhoitajana, mutta keskimmäisen lapsen kanssa hoitovapaalla ollessa oli aikaa myös leipoa.

Aluksi Kallion leipomia kakkuja valmistui ystäville ja tutuille ja kun tilaajamäärät alkoivat kasvaa, Kallio perusti oman sivutoimisen yrityksen, Kakkupuoti MariAnnikan vuonna 2012. Yritystä hän pyöritti aluksi sairaanhoitajan työn ohessa.

Kun Kallion kolmas lapsi syntyi neljä vuotta sitten, kakkuyritys pyöri Kallion ollessa hoitovapaalla jo täysipäiväisenä.

– Vuosi sitten päätin, että en palaa enää sairaanhoitajan työhön, vaan keskityn pelkästään kakkuihin, Kallio sanoo.

Kallio kertoo, että 13 vuoden aikana kakkutrendit ovat jo ehtineet muuttua moneen otteeseen. Kun Kallio ensimmäisen kerran postasi kuvia omaan kakkublogiinsa, suosittuja olivat koristeelliset pursotukset.

– Niiden jälkeen alkoi sitten tulla massapintaisia kakkuja, joita fantasiakakuiksi silloin kutsuttiin. Oli esimerkiksi Angry Birdsin muotoisia kakkuja, hän muistelee.

Tällä hetkellä kakkutrendien aallonharjalla on drip cake. Drip cake on kreemipintainen sileä, yleensä pyöreä kakku, jonka reunustoilta valuu kuorrutusta ohuina noroina kakun sivustoja myöten. Valumissa käytetään esimerkiksi sulatettua suklaata, pomadaa tai pikeeriä. Koristeina Kallion tekemissä kakuissa on usein esimerkiksi kukkia ja macaron-leivoksia.

Kakkuyrittäjänä Kallion työpäivät ovat iltapainotteisia. Aluksi hän työskenteli omassa kodissaan, mutta nykyisin hänellä on oma toimitila ravintola Rhapsodyn tiloissa Itäharjulla. Kallio aloittaa leipomisen iltapäivästä lounasajan päätyttyä.

– Maanantait yleensä pidän vapaata. Tiistaisin ja keskiviikkoisin teen esimerkiksi koristeita ja torstaisin teen muita valmisteluita. Perjantait ja lauantait teen pitkää päivää, eikä vuorokauden tunnit aina meinaa riittää, Kallio naurahtaa.

Pääosin juhlat, joihin kakkuja tilataan on viikonloppuisin, ja koska kakut halutaan juhliin tuoreena, ne on tehtävä loppuviikosta. Viikossa Kallio tekee yleensä 20–30 kakkua.

Kevään koronatilanne vaikutti kakkuyrittäjänkin työhön, koska esimerkiksi hääjuhlia peruttiin ja siirrettiin tältä kesältä. Kekseliäällä yrittäjällä riitti silti töitä.

– Tilauksia tuli silloin pienemmistä kakuista. Lisäksi pidin esimerkiksi take-away kakkubuffaa, joka oli todella suosittu, Kallio kertoo.

Tilauskakkujen lisäksi Kallio on pitänyt myös erilaisia kakkukursseja sekä omassa toimipisteessään että Raision Confetti-myymälässä. Syksyn mittaan hän aikoo pitää pop-up kahvilaa yhdessä kokkikollegansa kanssa heidän yhteiseissä toimipisteessään Itäharjulla. Toinen pop-up kahvila järjestetään Turun päivänä ja toinen on suunnitteilla Halloweeniksi.

Pop-up kakkukahvila Turun päivänä 20.9., Voimakatu 5. Järjestää ravintola Rhapsody ja Kakkupuoti MariAnnika.