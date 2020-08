Turun yliopiston 100-vuotinen historia lyötynä erikoiseuroon

Vuoden 2020 ensimmäinen suomalainen erikoiseuro on julkaistu 14.elokuuta. Aiheeksi on valikoitunut yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta. Erikoiseuron kokonaislyöntimäärä on Suomen Monetan mukaan 800 000 kappaletta, josta proof-laatuisia lyödään 5 000 kappaletta. Rahan ennakkomyynti alkoi jo 3.elokuuta.

Uusin erikoiseuro on kunnianosoitus sivistykselle ja 100-vuotiaalle Turun yliopistolle. Kolikon kuva-aiheena on ruudukkomainen verkko, joka symboloi abstraktilla tasolla yliopistojen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Erikoiseuron on suunnitellut arkkitehti Petri Neuvonen.

Suomen ja maailman ensimmäinen suomenkielinen yliopisto syntyi maailmanhistoriallisesti poikkeuksellisella tavalla, kansalaiskeräyksen tuottamilla varoilla. Kalevalan päivänä 28.2.1920 perustetun yliopiston motto ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” kuvaa itsenäisen Suomen alkuvuosia ja yli 22 000 lahjoittajan tahtotilaa.

Valtiovarainministeriö kilpailutti suomalaisten juhlarahojen valmistamisen ja myynnin sekä suomalaisten rahasarjojen ja kahden euron erikoisrahojen myynnin. Kilpailutuksen voitti Suomen Moneta. Sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja sisältää option vuosille 2023 ja 2024.