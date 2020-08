Turku pyrkii jakamaan kasvomaskeja vähävaraisille heti ensi viikolla

Kaupunki kertoo valmistautuneensa hyvin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään torstaina antamaan maskisuositukseen ja pyrkii käynnistämään kasvomaskien jakamisen vähävaraisille heti ensi viikolla. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä kaupungissa toimivien järjestöjen ja diakonian kanssa.

– Turun kaupunki tulee huolehtimaan maskien toimittamisesta vähävaraisille yhdessä järjestöjen kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve kaupungin tiedotteessa.

Maskien jaosta ja muista asiaan liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan lisää huomenna perjantaina.

Kaupunki lupaa hankkia ja maksaa maskit omille työntekijöilleen, joiden työnkuvaan liittyy kansallinen maskisuositus. Henkilökuntaa tiedotetaan asiasta mahdollisimman pian.

Turku antoi jo viime viikon perjantaina suosituksen käyttää kasvomaskeja joukkoliikenteessä koulujen alkaessa. Suositusta on kaupungin mukaan noudatettu kahden ensimmäisen päivän perusteella hyvin.

Turun kaupunki muistuttaa, että on tärkeää edelleen jatkaa keväällä aloitettuja tehokkaita käytäntöjä koronan torjunnassa. Jokaisen on hyvä muistaa turvavälit, hyvä käsihygienia ja oikeanlainen yskiminen hihaan. Kipeänä ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin. Matkustamista on vältettävä.

Joukkoliikenteessä Turku suosittelee edelleen välttämään edelleen käteisen käyttöä ja käyttämään mobiililippua tai lataamaan matkakortin esimerkiksi nettilatauspalvelussa.

– Jokainen meistä voi vaikuttaa suuresti siihen, miten epidemia nyt leviää vai saadaanko se yhdessä pidettyä hallinnassa, toteaa Arve.

Turku jatkaa lentoasemalla viime lauantaina aloitettua riskimaista saapuvien matkustajien koronatestausta ja karanteeniin asettamista. Seuraava testaus tapahtuu tulevana lauantaina. Sataman koronatestausta valmistellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.