Raisiolainen Anni Jauhiainen voitti kultaa ratsastusjousiammunnassa Puolassa

Raisiolainen 21-vuotias Anni Jauhiainen voitti viime viikolla käydyn kansainvälisen ratsastusjousiammuntakilpailun Puolassa.

Puolan Grunwaldissa käydyssä 9th International Mounted Archery Games 2020 -kilpailussa oli 24 osallistujaa, ja se oli samalla puolanmestaruuskilpailu.

Ratsastusjousiammunta on tullut mukaan Suomen hevosurheilulajeihin 2000-luvulla. Lajissa ammutaan hevosen laukatessa nuolia yhteen tai useampaan tauluun mahdollisimman nopeasti ja tarkasti perinteisellä käsin viritettävällä jousella. Suomessa ratsastusjousiammunan harrastajia on muutama sata. Aiemmin suomalaiset ovat yltäneet kilpailuissa mitalisijoihin, mutta Jauhiaisen mitali on ensimmäinen suomalaisten kansainvälinen kultamitali. Ratsastusjousiammuntakilpailuja järjestetään aina EM- ja MM-tasolle saakka. Suurimmat arvokisat on tältä vuodelta kuitenkin peruttu tai vaihdettu etäkilpailuiksi koronan vuoksi.

Jane Iltanen Anni Jauhiainen harjoittelemassa hevosensa Sunnyn kanssa Raisiossa toukokuussa 2017. Ratsastusjousiammunnassa hevonen laukkaa rataa pitkin samalla kun ratsastaja ampuu jousella nuolia maalitauluihin. Jouset ovat perinteistä mallia, samoin yleensä ratsastajien asut.