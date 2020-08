"Koettakaa säilyä hengissä", evästettiin rengastien pyöräilijöitä – reittiä on kuitenkin parannettu entisestään

Jonna Lankinen

Helsinkiläiset Lotta Gammelin ja Simo Kantele ovat tottuneita pyöräilijöitä. Gammelinin mukaan metrin levyisellä lastilla on mahdotonta ajaa kapealla pientareella, joten matka tullee taittumaan osin ajoradalla. Paraisten puolella kulkeva polkutie on ruohoittunut ja kapenee paikoin vain 20 sentin levyiseksi. Osuus on tarkoitus leventää ja asvaltoida mahdollisesti jo ensi vuonna.