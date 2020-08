Sinilevätilanteessa ei isoja muutoksia – runsaasti levää Salossa Kiskon Kirkkojärvellä ja Naantalissa Mynälahden sisäosissa

Lounais-Suomen vakiohavaintopaikkojen sinilevätilanteessa ei ole ollut kuluneella viikolla suuria muutoksia.

Merialueilla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurantapaikoilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Kemiönsaaren Vänön, Paraisilla Trunsön, Utön, Seilin ja Seilin intensiiviaseman havaintopaikoilla, Naantalissa Merimaskun Kirkonsalmessa, Kustavissa Iniönaukolla, Rauman Otanlahdella sekä Luvialla Mustakarin ja Uudessakaupungissa Iso Marjakarin havaintopaikoilla. Viime viikon tapaan runsas määrä sinilevää havaittiin Naantalissa Mynälahden sisäosissa Kärmäläisen havaintopaikalla. Rotareiden sinileväseurannassa Lounais-Suomen alueella on tehty vähäisiä sinilevähavaintoja Taivassalon Hempsaaressa, Maskussa Taipaleen havaintopaikalla, Mynämäen Saarenaukolla Rantamäen havaintopaikalla sekä Paraisilla Korpoströmissä, Anisofjärdenillä, Tjuven saarella ja Kirjalassa. Kansalaishavaintona Järvi-meriwikiin on alkuviikolta kirjattu vähäinen sinilevähavainto Paraisilta Vapparin Latosaarelta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sisävesialueilla Ely-keskuksen saurannassa havaittiin vähäisiä määriä sinilevää Säkylän Pyhäjärvellä Katismaan ja Kauttuan havaintopaikoilla, Köyliönjärvellä Yttilän Ottan havaintopaikalla sekä Naantalissa Rymättylän Kirkkojärvellä. Salossa Kiskon Kirkkojärvellä tehtiin havainto runsaasta sinilevästä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, mutta veden käyttöön pitää kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Jos vedessä on silminnähden sinilevää, niin sitä ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä vesi sovellu myöskään uimiseen.

Lisäksi lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä.

Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Myöhemmin sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja, ja rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.