Jaskarock vaikuttaa liikenteeseen Raisiossa

Raisiossa järjestetään Jaskarock 2020 14.–15. elokuuta. Tapahtuman takia Varastokatu joudutaan sulkemaan Raisiossa yleiseltä liikenteeltä perjantai-iltapäivästä kello viidestä alkaen. Kyseinen katu avataan jälleen liikenteen käyttöön viimeistään sunnuntaiaamulla 16. elokuuta kello kuuteen mennessä. Paikalla on liikenneopasteet.

Pub Jaskan piha-alueella järjestettävässä Jaskarockissa esiintyvät tänä vuonna muun muassa Jailbreak, Pelle Miljoona United, The 69 Eyes ja Stalions of the Highway.