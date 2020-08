Kaukolämpötyön ajan Brahenkatu on poissa käytöstä keskiviikkona

Brahenkadun kaukolämpötyö jatkuu keskiviikkona. Brahenkatu on pois käytöstä ajoneuvoliikenteeltä Maariankadun ja Yliopistonkadun välillä. Tonteille ajo on sallittu, ja bussi- sekä hälytysajoneuvoliikenne kadulla on sallittu. Kevyt liikenne pääsee kulkemaan kadulla normaalisti. Työ tehdään kello 9.00–18.00 välillä. Työajan ulkopuolella katu on käytössä liikenteelle. Paikalla ovat liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa