Avustajana pääsee kurkistamaan elokuvan kulisseihin – uusia kaivataan jatkuvasti

Turun seutu on vuodesta 2000 lähtien toiminut yli 50 kotimaisen ja ulkomaisen elokuvan ja televisiosarjan kuvauspaikkana. Koronaepidemian vuoksi joitakin tuotantoja on siirretty ensi vuoteen tai menetetty kokonaan, mutta tulossa on muun muassa nykypäivään sijoittuvia kansainvälisiä tuotantoja.

Tuotannoissa on ollut ammattinäyttelijöiden lisäksi mukana myös suuri määrä paikallisia avustajia erilaisissa rooleissa.

Länsi-Suomen elokuvakomissio ja Scene Turku ylläpitävät elokuva-avustajarekisteriä, joka helpottaa elokuva-avustajaksi pääsemistä Turun ja Salon seudulla. Avustajarekisteriin voi liittyä kuka tahansa avustamisesta kiinnostunut.

Avustajarekisterissä on jo lähes kaksi tuhatta avustajaa vastasyntyneistä eläkeläisiin. Avustajat toimivat taustanäyttelijöinä erilaisissa kohtauksissa. Joskus avustajan rooliin saattaa kuulua myös vuorosanoja. Joillekin riittää yksi kerta, kun taas osa aktiivisista avustajista on ollut mukana useissa tuotannoissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Elokuva-avustajat ovat saaneet myös koulutusta. Viime vuonna kouluttajana toimi näyttelijä Anu Sinisalo. Koulutusta on tarkoitusta jatkaa myös tänä vuonna nimekkään näyttelijän vetämänä.

Uusia avustajia kaivataan jatkuvasti, ja siksi Scene eli virallisesti Elokuvakaupunki Turku ry järjestää torstaina 13. elokuuta elokuva-avustajakuvaukset Wiklundin kolmannen kerroksen tapahtumatorilla.

– Rekisteriin kannattaa liittyä jo ennen avustajakuvauksia, niin asiointi kuvauksissa nopeutuu. Kuvauksissa otetaan ammattimaiset kasvo- ja kokovartalokuvat, jotka lisätään avustajaprofiiliin jälkikäteen. Rekisteriin liittyminen ei sido mihinkään, vaan esiintyjiin otetaan aina tuotantokohtaisesti yhteyttä, kertoo rekisterikuvauksia järjestävä tuottaja Ella Metsälä.

Metsälä kuuluu itsekin avustajarekisteriin. Hän ei ole toistaiseksi ollut mukana elokuvassa, mutta haave roolista elää elokuvia harrastavan tuottajan mielessä.

– Olisi hauska päästä mukaan sellaiseen kohtaukseen, jossa pääsisin kokemaan jotain ihan uutta ja erilaista.

Metsälä vastaa Scenellä myös Elokuvapäivän-järjestämisestä. Seuraava Elokuvapäivä järjestetään lokakuussa jo yhdennentoista kerran.

– On ihana järjestää tapahtumaa, mikä on sekä järjestäjien että kävijöiden sydämissä. Luvassa on tälläkin kertaa kymmeniä ilmaisia elokuvanäytöksiä ja myös ulkoilmanäytöksiä, vaikka tapahtuma on lokakuussa. Mukaan mahtuu vielä myös näytösten järjestäjiä. Mikä tahansa yritys tai yhteisö voi järjestää oman näytöksen osana Elokuvapäivää yhteistyössä Scenen kanssa.

Elokuvat ovat kuuluneet Metsälän elämään lapsesta asti. Lapsuuden mieleenpainuvin elokuvakokemus oli Leijonakuningas. Nykyään hän nauttii monenlaisista elokuvista ja katsoo leffoja usein iltaisin, jos ei ole muuta tekemistä.

– Kukapa ei rakastaisi elokuvia. Elokuva on hyvä tarinankerronnan väline, ja hyvä elokuva vie helposti mukanaan. Itselleni etenkin elokuvan äänet ovat tärkeitä. Ne luovat oikeanlaisen tunnelman, jolla pääsee elokuvan maailmaan, Metsälä sanoo.

Scene järjestää elokuva-avustajarekisterikuvauksen torstaina 13.8. klo 15-18 Wiklundin 3. kerroksen Tapahtumatori eWentillä. Tapahtumassa pääset liittymään tai päivittämään kuvasi & tietosi Scenen elokuva-avustajarekisteriin. Linkki avustajarekisterin lomakkeeseen https://www.lyyti.fi/reg/avustajarekisteri.