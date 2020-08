Tekohetkellä alaikäiset pojat tekivät tietomurtoja useisiin verkkokauppoihin – yksittäisiä tietomurtoja jopa 10 miljoonaa

Viittä nuorta miestä epäillään muun muassa törkeistä tietomurroista ja petoksista. Keskusrikospoliisin tutkinnassa paljastui useita miljoonia yksittäisiä tietomurtoja lukuisten eri yritysten verkkokauppoihin ja -palveluihin. Tietomurtojen kohteina oli kansainvälisten verkkopalvelujen lisäksi myös suomalaisia lippupalvelujen ja teleoperaattoreiden verkkokauppoja. Epäilyt olivat tekohetkellä alaikäisiä.

Pääepäilty oli tekohetkellä 17-vuotias, ja häntä epäillään törkeistä tietomurroista ja törkeistä petoksista. Muiden epäiltyjen kohdalla rikosnimikkeinä on muun muassa perusmuotoisia tietomurtoja ja petoksia.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Epäillyt käyttivät verkkopalveluihin murtautumiseen työkalua, joka kokeilee verkkoon aiemmin vuodettujen käyttäjätunnusten ja salasanojen yhdistelmiä eri palveluiden kirjautumissivuille. Kun kirjautuminen onnistuu, palvelua käytetään tai verkkokaupassa tehdään ostoksia käyttäjän laskuun. Toimiviksi havaittuja tunnuksia voidaan myös myydä eteenpäin.

– Tässä tapauksessa rikosvahingot ja vahingonkorvausvaatimukset lasketaan korkeintaan kymmenissä tuhansissa euroissa, mutta ne olisivat voineet nousta todella suuriksi. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille jo alkuvaiheessa, ja sitkeällä tutkinnalla toiminta saatiin katkaistua, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Ensimmäiset ilmoitukset tietomurroista saatiin vuonna 2017. Esitutkinta kesti lähes kolme vuotta.

– Tutkinnassa oli jopa 10 miljoonaa yksittäistä tekoa. Määrän ja suunnitelmallisuuden takia rikosnimikkeet ovat vakavia, vaikka vahingot jäivätkin pieniksi, Leponen sanoo tiedotteessa.

Törkeistä tietomurroista ja petoksista voi rangaistuksena saada jopa kolme vuotta vankeutta. Alle 15-vuotiasta ei voida tuomita rikoksesta, mutta vahingonkorvausvastuu on olemassa. Rikollisesta teosta jää myös tieto poliisille.

– Yksittäisilläkin teoilla voi olla kauaskantoiset seuraukset esimerkiksi nuoren tulevalle työelämälle. Törkeät tietomurtorikokset eivät varmasti näytä hyvältä ansioluettelossa, Marko Leponen sanoo tiedotteessa.

Poliisissa on pantu merkille, että yhä nuoremmat henkilöt syyllistyvät verkkorikoksiin. Asiaan pyritään puuttumaan muun muassa tänä vuonna aloittaneella hankkeella, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua nuorten verkkorikollisuutta. Hankkeessa luodaan toimintamalli sellaisten nuorten auttamiseen, joilla on riski ajautua tietoverkkorikosten kierteeseen.