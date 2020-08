Turussa Koivulan, Haritun ja Peltolan alueilla on murtauduttu perjantain ja lauantain välisenä yönä siirtolapuutarhamökkeihin ja varastoihin. Tihutöitä on tehty myös taloyhtiössä Munstenpellonkadulla. Poliisi on suorittanut tutkintaa useissa kohteissa. Varkaiden mukaan on lähtenyt pihoilla ja varastoissa säilytettävää omaisuutta, kuten pyöriä, työkaluja sekä pientavaraa.

– Neljä rikosilmoitusta on yhteensä poliisille tehty. Tekijöistä ei ole tällä hetkellä tietoa, kertoo rikoskomisario Jussi Helesvirta Lounais-Suomen poliisista.

Helesvirran mukaan poliisilla on useampi teko tutkinnassa tällä hetkellä. Alueella on tehty useita varkauksia.

– Ei tämä ole murtojen osalta mitenkään poikkeuksellista aikaa. Yhteismäärät eivät ole hälyttävästi lisääntyneet, Helesvirta toteaa.

Asukkaiden on poliisin mukaan syytä tarkistaa omat varastonsa ja mökkinsä, että onko siellä käyty. Poliisi myös kaipailee vihjeitä ja silminnäkijähavaintoja mahdollisista tekijöistä. Lounais-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimen numero on 0295 417 259. Sähköpostiosoite on vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.