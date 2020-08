Iäkäs nainen ryöstettiin Turun keskustassa – poliisi pyytää havaintoja

1930-luvulla syntynyt nainen ryöstettiin teräaseella uhaten Turun keskustassa lauantaina aamupäivällä. Tekijä pääsi Linnankatu 37:n kohdalla sijaitsevaan porttikäytävään samalla oven avauksella kuin uhri. Tekijä sai haltuunsa uhrin omaisuutta.

Poliisin mukaan tekijä on noin 30-vuotias, tukeva nainen. Hän on 165–170 senttiä pitkä. Tekijällä oli yllään harmaa trikoopaita. Hänellä on vaaleahkot, ruskean beiget hiukset, jotka olivat tekohetkellä tiukalla poninhännällä.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä tai muita asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä poliisiin sähköpostitse osoitteeseen: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai Whatsapp-numeroon 050 411 7655.

Korjattu kello 15.31 epäillyn tekijän tuntomerkkejä.