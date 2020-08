Lehikoinen virallisesti ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin

Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, 58, on ilmoitettu ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja jätettiin tuomiokapituliin perjantaina. Lehikoinen on työskennellyt Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2003. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Karinaisten ja Paimion seurakuntien kirkkoherrana.

Lehikoinen ilmoitti jo toukokuussa tavoittelevansa piispan tehtävää. Suostumuksensa piispan tehtävään ovat antaneet myös Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala. hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra Harri Arikka. Kolme muun ehdokkaan valitsijayhdistykset eivät vielä ole toimittaneet asiakirjojaan tuomiokapituliin.

Heinäkuussa alkanut arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu päättyy 7. syyskuuta. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1 192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain marraskuun 5. päivä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3. joulukuuta.

Uusi piispa aloittaa virassa ensi vuoden helmikuun alussa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle ensi vuoden tammikuun lopussa.

