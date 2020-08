Uuteenkaupunkiin saapuneella aluksella koronavirukseen sairastuneita – yksi miehistön jäsen tarvinnut hoitoa

Turun Sanomat uutisoi torstaina, että Uuteenkaupunkiin on perjantaina saapumassa norjalainen Yara Nauma -rahtialus, jolla on koronavirukseen sairastunutta miehistöä. Alus tulee Virosta.

Uudenkaupungin avoterveydenhuollon ylilääkäri Minna Helenius kommentoi perjantaiaamulla, että terveydenhuoltoa on tiedotettu asiasta.

– Meillä on tällä hetkellä tieto, että laiva tulee tänne tänään aamulla. Muuta tietoa esimerkiksi miehistön terveydentilasta ei ole.

Hänen mukaansa tilanne on viranomaisten hallinnassa. Terveydenhuolto reagoi tarpeen vaatiessa.

– Tässä vaiheessa asiasta ei informoida enempää, sanoo Helenius.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mutta koronavirukseen sairastunutta miehistöä ei kuitenkaan päästetä vapaasti lähtemään laivasta?

– Ei tietenkään. Suomessa sekä koronapositiiviset että altistuneet asetetaan karanteeniin.

Alus saapui Yaran Uudenkaupungin satamaan noin yhden aikaan perjantai-iltapäivällä. Ammoniakkilaiva käy purkamassa lastin satamassa. Yaralta kerrotaan, ettei miehistö ole jäämässä Suomeen karanteeniin, vaan laiva miehistöineen jatkaa matkaansa purun jälkeen.

Yaran mukaan laivalla on todettuja koronatapauksia, ja yksi miehistön jäsenistä saattaa tarvita hoitoa. Yara Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää kertoo iltapäivällä, että yksi henkilö kaipasi ensihoidon apua ja on sitä saanut. Muu miehistö on hyvässä kunnossa. Laivan henkilökunta ei poistu laivasta. Kaikki aluksen viranomaisilmoitukset on tehty voimassaolevien ohjeistusten mukaisesti, kerrotaan Yaralta.

Ammoniakki puretaan seuraavilla riskienhallintakeinoilla: vain yksi henkilö nousee laivaan asianmukaisesti suojautuneena ja muu asiointi hoidetaan sähköisesti. Laiva jatkaa matkaansa heti purun päätyttyä. Lastin purku kestää Kankaanpään mukaan noin 20 tuntia.

Laivassa ei ole suomalaisia, kertoo Kankaanpää. Hänellä ei ole tietoa siitä, mihin laiva on jatkamassa matkaansa Uudestakaupungista.

Päivitetty 7.8.2020 kello 12.10: Juttua päivitetty kauttaaltaan.

Päivitetty 7.8. kello 16.14: Alus saapui satamaan kello 13. Yksi miehistön jäsen tarvitsi hoitoa.