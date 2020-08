Uuteenkaupunkiin palaavalla rahtialuksella 12 koronavirukseen sairastunutta, rantautuu satamaan perjantaina

Uuteenkaupunkiin on palaamassa Virosta norjalainen rahtialus, jossa on tällä hetkellä 12 koronavirukseen sairastunutta miehistön jäsentä, kertoo Viron yleisradio ERR. Aluksen 21 hengen miehistöstä 14 on sairastunut, mutta kaksi heistä jäi Viroon hoidettavaksi.

ERR:n mukaan miehistö on palaamassa Suomeen karanteeniin. Aluksella oleva miehistö on hyvässä kunnossa sairastumisista huolimatta. Viron yleisradion mukaan kaksi miehistön jäsentä jäi sairaalahoitoon Viroon. Toinen sairastuneista on venäläinen ja toinen filippiiniläinen. Miehistön jäsenten koronavirustestit tehtiin Virossa.

Yara Nauma -alus lähti Uudestakaupungista tiistaina 28. heinäkuuta, matkasi Viron Sillamäen satamaan maanantaiksi ja on nyt palaamassa takaisin. Marinetraffic-sivuston tietojen mukaan laivan on tarkoitus saapua Uudenkaupungin satamaan perjantaiaamuna. Alus lähti matkaamaan takaisin Suomeen keskiviikkoillalla. Torstai-illalla alus kulki Ahvenanmaan läntisellä puolella.

Uudessakaupungissa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakarttasovelluksen mukaan yhdeksän todettua koronavirustapausta keväästä asti.