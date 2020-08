Turun Seudun Puhdistamo Oy on rakentanut tunkkaamalla uutta putkea puhdistetulle jätevedelle Turun satamasta Kakolanmäelle. Kyse on purkuputkesta, joka kulkee Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satama-altaaseen. Tunnelointi eli tunkkaaminen on tekniikka, jossa aukikaivamista ei vaadita ja toteutustapa aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäröivälle asutukselle, liikenteelle sekä ympäristölle. Myös hiilijalanjälki on aukikaivuuta huomattavasti pienempi.

Tunkkaustekniikalla Pansiontien alle on toteutettu valtava putki alle kahdeksan metrin syvyyteen. Putkea tunkattiin 800 metrin matka satamasta laitoksen läheisyyteen Kakolanmäelle. Tunkkausvaihe alkoi kesäkuun lopussa ja valmista tuli 4.elokuuta. Tunkkaus eteni noin 20 metrin päivävauhdilla. Perinteisellä louhintatekniikalla toteutettiin 300 metrin matka poistoputkea. Tarve uudelle putkelle oli ilmeinen, sillä nykyisen viemärin kapasiteetti ei tulevaisuudessa riitä sekä sadevesille että puhdistetuille jätevesille.

Tunkkausurakka on tekniseltä toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty.

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut vaatimukset. Hankkeen valmistuttua Itämereen yhdyskuntajätevesistä johdettava kuormitus vähenee entisestään, ja vaikutus tulee näkymään erityisesti Turun merialueella.

