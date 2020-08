Turun kaupungin sivistystoimiala järjesti keskiviikkona etätiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin muun muassa siitä, miten sivistystoimialalla varaudutaan uuteen mahdolliseen korona-aaltoon ja millaisia kokemuksia kevään aikana toteutetusta etäkoulusta ja -opiskelusta toimialalla on.

Koulutyö Turun lukioissa, peruskouluissa ja esiopetuksessa alkavat lähiopetuksella keskiviikkona 12.elokuuta. Tänä vuonna 1690 ekaluokkalaista aloittaa koulutien ja syyslukukausi päättyy 19. joulukuuta.

Toimialajohtaja Timo Jalonen kertoi, että sivistystoimialalla noudatetaan valtion viranomaisten antamia ohjeita. Sivistystoimialalla ei ole lähtökohtaisesti Jalosen mukaan tarkoitus antaa omia ohjeita ellei se ole välttämätöntä. Tartuntataudeista vastaavat viranomaiset antavat tarvittaessa täydentäviä ohjeita. Turun sivistystoimiala käy aktiivisesti keskusteluja kymmenen suurimman kunnan sivistysjohdon kanssa käytännön järjestelyistä.

Kaikissa koulumuodoissa Turussa koulutyö käynnistyy lähiopetuksena. Mahdollisuus on myös siirtyä tarvittaessa ripeästi etäopetukseen. Valmius etäopetukseen on hyvä kevään kokemusten jälkeen.

Maskien käytöstä ei anneta sivistystoimessa ohjeistusta. Turussa odotetaan valtion linjausta, jota on todennäköisesti luvassa viikon loppupuolella. Toimialajohtaja Timo Jalonen ei halua ottaa kantaa koulujen mahdolliseen maskipakkoon. Ajankohtainen keskustelukysymys on myös ulkomailta palaavien ohjeistaminen muun muassa opiskelijoiden osalta. Jos perheet ja lapset ovat olleet korkean riskin maissa, toivotaan että ilmoittaisivat siitä päiväkodin tai oppilaitoksen henkilökunnalle.

Toimialajohtaja Jalonen vetoaa, että hygieniaohjeita noudatettaisiin kuten maaliskuusta saakka on korostettu.

Toimialan talous on heinäkuun lopussa normaali eli toimialajohtajan mukaan hyvä. Toimiala on saanut runsaasti rahoitusta avustuksina sekä opetusministeriöltä. Rahaa käytetään Timo Jalosen mukaan oppimisvajeiden korjaamiseen, joita on mahdollisesti syntynyt kevään etäopetuskauden aikana. Jalonen kertoi, että valtakunnallisesti nyt puretaan viime hallituksen aikana tehtyjä varhaiskasvatuksen säästöpäätöksiä. Aikanaan Turku päätti, ettei säästöjä toteuteta, joten muutoksia ei nyt ole odotettavissa.

Väistötilat ovat puhuttaneet Turussa ja puhetta varmaan riittää myös syksynkin aikana. Väistötilat valmistuvat syyskuun alussa, osa saadaan toimialajohtajan mukaan kuntoon ensi viikolla. Turussa joudutaan osittain toimimaan väistötilojen väistötiloissa pienen oppilasjoukon kanssa. Kaupunki sulki Topeliuksen koulun Juhana Herttuan yksikön, Lyseon koulun Runosmäen yksikön ja Luolavuoren koulun Luolavuoren yksikön sisäilmaongelmien vuoksi.

Ammatillisen koulutuksen merkittävin muutos on koulutuksen yhä vahvempi keskittyminen Petreliuksen - Peltolan alueelle. Lisäksi Kauppaoppilaitos Kellonsoittajankadulla tyhjenee, ja opiskelijat siirtyvät Ruiskadulle, jossa on jo ennestään sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Yksiköstä tuleekin toimialan suurin. Puolalan koulun alakoulun peruskorjaus on valmistunut. Perusopetuksen osalta suurin muutos on Lyseon yhtenäiskoulun toiminnan aloittaminen. Sisäilmaongelmien kanssa painineesta Lyseon koulusta on muodostettu yhtenäiskoulu, johon kuuluvat vuosiluokat 1-9. Toiminta jatkuu normaalisti Kärsämäen, Runosmäen ja Pallivahan koulurakennuksissa, joissa oppilasmäärä on noin 700.

Varhaiskasvatuksen osalta Sofiankadun päiväkoti on rakenteilla ja valmistunee kesällä 2021. Koulukadun ruotsinkielinen päiväkoti on evakossa Kellonsoittajan koulutalossa. Päiväkotien osalta ei muita muutoksia ole. Varhaiskasvatuksen kysyntä jäänee Turussa pienemmäksi. Taustalla vaikuttaa ikäluokkien pienentyminen sekä huoltajien etätöiden lisääntyminen.