Kahvittelua Salaisessa puutarhassa

Vaikka pitopalveluyrittäjä Liisa Ilvesmäen kesäkahvila, Salainen puutarha toimii oman kodin puutarhassa, mikään pikkuinen pihakahvila ei kuitenkaan ole kyseessä.

– Lasiterassille mahtuu noin 15 ihmistä, ja pihapöytiin lisäksi noin 50 ihmistä. Parhaimmillaan täällä on kerralla ollut noin kolmesataa ihmistä, silloin kun heinäkuun alussa järjestettiin Avoimet Puutarhat -tapahtuma, Ilvesmäki kertoo.

Ilvesmäki pyörittää omaa kesäkahvilaansa nyt kolmatta kesää. Alalla hän on kuitenkin ollut pitkään.

– Alalla olen ollut koko ikäni, mutta oman Muonaliisa Catering -pitopalveluyrityksen perustin vuonna 2004, hän kertoo.

Pitopalveluyrityksen lisäksi Ilvesmäki piti aiemmin Ruissalon kasvitieteelisen puutarhan kahvilaa. Kun hän lopetti neljä vuotta sitten Ruissalossa, elämään jäi kuitenkin idea omasta kahvilasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olin pitänyt oman kotini puutarhassa pitopalvelun kautta yksityistilaisuuksia. Minulta kyseltiin, että miksen pitäisi paikkaa muutenkin auki, ja siitä idea sitten lähti, Ilvesmäki muistelee.

Eero Saarikoski Tarjolla kesäkahvilassa on muun muassa suolaisia ja makeita vohveleita.

Liisa ja Harri Ilvesmäki ovat asuneet nykyisessä kodissaan Pahaniemenkadulla, Turussa, viidentoista vuoden ajan. Kodin yhteydessä toimii myös pitopalveluyrityksen keittiö. Pikku hiljaa vuosien varrella pariskunta on rakentanut puutarhaansa nykyisenlaiseksi.

”Minulta kyseltiin, että miksen pitäisi paikkaa muutenkin auki, ja siitä idea sitten lähti.”

Puutarhaan kuuluu muun muassa lasiterassi kesäkeittiöineen ja muurattuine tiiliuuneineen. Puutarhassa pulppuaa suihkulähde ja kukat kukkivat.

Tänä kesänä uutena on sisustettu leikkimökki, jonka edustalle on rakennettu terassi.

Kesäkahvila avautui tänä kesänä koronamääräysten vuoksi normaalia myöhempään, kesäkuun puolivälissä. Avoinna se on torstaista sunnuntaihin niin kauan kun kesäiset säät sallivat.

– Ainakin elokuun lopulle, mutta voi olla, että viikonloppuisin vielä syyskuussakin, Ilvesmäki sanoo.

Eero Saarikoski Tarjolla on myös erilaisia kakkuja.

Ilvesmäki kertoo, että torstaisin kahvilassa on keittopäivä, jolloin saatavilla on tykättyä lohikeittoa. Tarjolla on myös sekä suolaisia että makeita vohveleita ja erilaisia kakkuja.

– Erityisesti ihmiset ovat tykänneet Pappilan hätävara -nimisestä vuokaan tehdystä kakusta, jossa on marjoja tai hedelmiä, Ilvesmäki kertoo.

Tulevana lauantaina kahvilassa kuullaan myös Henrikin ja Amandan tarina -niminen musiikkiesitys.