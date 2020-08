Paluumuuttaja taltioi Varissuon maahanmuuttajien tarinoita kuviin

Varissuo on Suomen monikulttuurisin lähiö. Alueella asuu 80 eri kansallisuuden edustajaa, ja siellä puhutaan yli 60 kieltä. Lähes puolet asukkaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Vuoden 2019 lopussa Varissuon koulun oppilaista lähes 90 prosenttia puhui äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea.

Valokuvaaja Sanni Saarinen kiinnostui Varissuosta eri kulttuurien ja kielien kohtaamispaikkana muutettuaan vuosien jälkeen takaisin Turun seudulle 2014. Monikulttuurisuus ja siirtolaisuus ovat kiinnostaneet häntä aina.

Ruskolta kotoisin oleva Saarinen lähti 18-vuotiaana töihin Irlantiin. Opiskellessaan Turun yliopistossa hän oli ulkomailla pidempiä jaksoja. Viisitoista vuotta sitten Saarinen muutti Espanjaan ja työskenteli välillä Perussa.

– Minua alkoi kutkuttaa aivan naapurissa oleva kansojen moninaisuus. Minkälaisia ihmisiä siellä asuu ja minkälaista elämää Varissuolla eletään?

Sanni Saarinen Mohamedilla ja Karamalla oli Syyriassa työpaikat opettajana ja rehtorina.

Saarinen on valokuvannut muotokuvia kahden kulttuurin välillä elävistä ihmisistä heidän kodeissaan. Kuvista syntynyt Kahtaalla-valokuvanäyttely on esillä Turun pääkirjaston toisen kerroksen tieto-osastolla.

– Vaati valtavasti työtä löytää kuvattavia ihmisiä ja ansaita heidän luottamuksensa. Kuvaajan päästäminen kotiin oli monelle iso kynnys. Osa oli uupunut oleskelulupaprosessista ja halusi olla rauhassa. Projektiin osallistuneet ovat olleet kuitenkin todella onnellisia ja otettuja. Se on ollut heille tärkeä juttu.

Valokuvataiteen maisteriopinnot syksyllä Aalto-yliopistossa aloittanut Saarinen on työskennellyt pitkään freelancetoimittajana ja valokuvaajana, mutta viime aikoina hän on halunnut keskittyä taiteelliseen dokumentaariseen valokuvaan. Kuten ensimmäisen näyttelynsä Juuret, myös Kahtaalla-kuvat hän on kuvannut filmille. Uusimmissa kuvissaan Saarinen käsittelee pyhyyttä niin uskonnoissa kuin arkisena kokemuksena.

– Filmikameralla kuvaaminen on paljon mietitympää ja meditatiivisempaa. Kameran ominaisuudet vaikuttavat muotokuvan syntyyn, sen sävyihin ja yksityiskohtiin. Hidas kuvaus näkyy kuvien pysähtyneessä tunnelmassa.

Sanni Saarinen Johannan kotona vaalitaan myös vietnamilaisia perinteitä.

Näyttely on osa suurempaa, kirjaston kahdessa kerroksessa esillä olevaa Varissuo 2.0 -kokonaisuutta. Kyseessä on Yhdessä-yhdistyksen monitaidehanke, jossa on käsitelty varissuolaisten tarinoita runon, valokuvan ja videon keinoin.

Keväällä 2019 alkaneessa hankkeessa on keskitytty varissuolaisten kokemuksiin naapuruudesta, identiteetistä ja lähiöstä arjen elinympäristönä. Varissuo näyttäytyy paikkana, jossa ihmisillä on tilaa olla oma itsensä.

Hanketta on toteutettu kolmen ammattitaiteilijan vetämänä. Saarinen on toteuttanut yhdessä kirjoittaja Veera Lehtolan kanssa Naapuriviesti-hankkeen, jota varten Varissuon tärkeitä ihmisiä on etsitty kyselemällä lähiön asukkailta itseltään. Naapuriviestikapula on kulkenut ihmiseltä toiselle – opettajille, yrittäjille, lapsille ja vanhuksille – muodostaen verkoston yksilöiden välille. Lehtola ja Saarinen ovat tallentaneet kohtaamisia runon ja valokuvan keinoin.

Veera Lehtola on pitänyt Varissuolla Yhdessä-yhdistyksellä ja Tyttöjen Talolla videotyöpajoja. Niissä on syntynyt tyttöjen ja naisten videoteoksia Varissuosta. Elokuussa julkaistaan runoilija Tommi Parkon Yhdessä-yhdistyksessä pitämissä runotyöpajoissa valmistunut varissuolaisten kirjoittama runoantologia.

Sanni Saarinen Kahtaalla-projektissa olen myös kuvanut tiloja ja paikkoja Varissuolla. Huoneet kertovat asujistaan lähes yhtä paljon kuin kasvot.

Varissuohon liittyy hyvin ristiriitaisia mielikuvia. Mediassa alue näyttäytyy usein monikulttuurisena ongelmalähiönä. Varissuolaisten mielestä se on hyvä ja rauhallinen paikka asua. Saarinen huomasi, että Varissuo on omanlaisensa maailma, jossa varsinkin nuorilla on vahva vakkelainen identiteetti.

– Se kertoo paljon suomalaisesta yhteiskunnasta, että muualta tulleet suljetaan tietylle alueelle. Toisaalta maahanmuuttajat haluavat hakeutua Varissuolle, joka koetaan tuttuna ja turvallisena paikkana. Itseäni huolestuttaa rasismin jatkuva kasvu. Myös kuvatuilla on vahva kokemus rasismista, mutta siihen törmätään enemmän oman asuinalueen ulkopuolella.

Ihmisten tarinoista nousi esiin myös se, miten maahanmuuttajien koetaan usein tulevan maahan vain hyödyntämään suomalaisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Todellisuudessa moni kertoi, ettei Suomeen tulo ollut helppoa.

– Ihmisillä on ollut kotimaassaan hyvä elämä, joka on viety heiltä pois, ja he ovat joutuneet rakentamaan elämänsä tyhjästä uudelleen. Se vaatii todella paljon, etenkin kun se ei ole oma valinta, Saarinen sanoo.

Sanni Saarinen Syyriassa Fayez kasvatti kanarianlintuja. Niiden laulu muistuttaa kotimaasta.

Turun pääkirjaston Studiossa järjestetään Lähiön äänet -keskustelutilaisuus perjantaina 14.8. klo 14–16. Varissuo 2.0 -hanketta toteuttaneet taiteilijat ja siihen osallistuneet varissuolaiset kertovat kokemuksistaan. Tapahtumassa on avointa keskustelua, ja se on kaikille avoin.