Jarmo Laivoranta Turun Keskustan pormestariehdokkaaksi

Keskustan Turun kunnallisjärjestön vuosikokous on tiistaina 4. elokuuta vuosikokouksessaan käsitellyt kuntavaaleja ja niiden jälkeen ensimmäistä kertaa tehtävää pormestarivalintaa. Vuosikokous on yksimielisesti päättänyt valita Keskustan pormestariehdokkaaksi Jarmo Laivorannan.

– Vuoden 2021 kuntavaalit ovat Turussa historialliset, koska niissä valitaan nyt ensimmäistä kertaa kaupungille pormestari ja apulaispormestarit. Me Turun Keskustassa haluamme tarjota turkulaisille äänestäjille aidon ja erinomaisen vaihtoehdon kaupungin johtoon. Jarmolla on vertaansa vailla olevaa kokemusta niin rakentamisen kuin julkisen hallinnonkin saralta, kertoo Turun Keskustan puheenjohtaja Petri Nyström.

Jarmo Laivoranta on keskustalainen kaupunginhallituksen jäsen, jolla on 15 vuoden kokemus Turun päätöksenteosta. Lisäksi hän on toiminut kansanedustajana sekä kuntapolitiikassa Maskussa 28 vuoden ajan. Politiikan lisäksi hän on ollut rakennusalan yrittäjänä yli 40 vuotta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Ehdokkuuteni taustalla on turkulaisten hyvää arkea uhkaava kallis ja huono hallinto sekä raitiotie. Meillä on halu tarjota vaihtoehto nykymenolle, jonka seurauksena turkulaisia uhkaa taas maksujen ja verojen korotukset sekä palveluihin kohdistuvat heikennykset. Vaihtoehtomme perustuu keinoihin, joilla ratkaistaan hallinnon, tietojärjestelmien, hankintatoimen ja omistajapolitiikan ongelmat, linjaa pormestariehdokas Jarmo Laivoranta.

”Rakennusalan yrittäjänä Jarmo näkee selvästi rakennuttamisen ongelmien juurisyyt. Kokemuksensa kautta hänellä on tarjota niihin myös toimivat ratkaisut,” vakuuttaa puheenjohtaja Nyström.

Syksyn aikana Turun Keskusta valmistelee perusteellisesti oman esityksensä pormestariohjelmaksi. Esitys hyväksytään ja julkaistaan kunnallisjärjestön syyskokouksessa.